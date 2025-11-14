เคยดวลมาแล้วทั้งคู่! “รถถัง” มั่นใจ “ทาเครุ” ปิดเกม “เดนิส” ได้ใน ONE 173

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 28 ปี ออกโรงวิเคราะห์คู่มวยเดือดระหว่าง “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ วัย 34 ชาวญี่ปุ่น ที่จะเปิดศึกชิงแต้มชัยกู้ศรัทธากับ “เดนิส พูริช” จอมเก๋า วัย 40 ปี จากบอสเนีย-แคนาดา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16 พ.ย.นี้ ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มคู่แรกเวลา 11.00 น.
โดย “รถถัง” ในฐานะที่เคยเอาชนะทั้งคู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาก่อน เริ่มจากเปิดบ้านไล่ต้อนแต้ม “เดนิส” ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย. 67 และล่าสุดบุกไปกดน็อกยกแรก “ทาเครุ” ในศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ได้ออกมาวิเคราะห์การแข่งขันคู่นี้ พร้อมชี้ถึงปัญหาใหญ่ที่ “เดนิส” จะต้องประสบพบเจอบนสังเวียน
“ไฟต์นี้ผมเชียร์ทั้ง ทาเครุ และ เดนิส เพราะเคยชกกับทั้งคู่มาก่อน อยากให้ทั้ง 2 คนชกออกมาให้ดี แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็น ทาเครุ และอาจถึงขั้นชนะน็อกได้เลย แต่ก็ไม่แน่ เพราะไฟต์นี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ใช้นวมใหญ่ ซึ่ง เดนิส เองเป็นมวยที่อึดอยู่แล้วน่าจะทนได้ เพียงแต่เขาจะทนลูกเตะของ ทาเครุ ได้ไหม เป็นสิ่งที่น่ากังวล และอีกอย่างคือเขาอายุมากแล้วด้วยครับ”
สำหรับ “รถถัง” เองก็มีคิวขึ้นสังเวียนในอีเวนต์ใหญ่แห่งปีนี้เช่นกัน โดยจะต้องพบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่มาครอบครอง