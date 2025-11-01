“แฮ็กเกอร์ตี” เจ็บถอน! “นาบิล” โยกบู๊คิกบ็อกซิ่ง ดวลอดีตแชมป์ K-1 “ฮิโรมิ” ศึก ONE 173

อัปเดตโปรแกรมล่าสุดของศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จะเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อต้องพบกับคู่ชกสุดแกร่งดีกรีอดีตแชมป์ K-1 ขวัญใจเจ้าถิ่น “ฮิโรมิ วาจิมะ” ที่จะขึ้นโชว์ฝีมือบนเวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
เดิมที “นาบิล” มีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน แต่เนื่องจากฝั่งผู้ท้าชิงได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงทำให้ต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนจะได้นักคิกบ็อกซิ่งตัวท็อปของญี่ปุ่นอย่าง “ฮิโรมิ” ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ ONE เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ขันอาสาเข้ามาเสียบแทน และเปลี่ยนมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
ไฟต์นี้จะเป็นการขึ้นชกในรุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งแรกและขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ครั้งที่ 2 ใน ONE ของ “นาบิล” ต้องมาตามดูกันว่าเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ชกผู้ช่ำชองในกติกานี้อย่าง “ฮิโรมิ” ที่พร้อมระเบิดฟอร์มสุดแรงเกิดเพื่อไม่ให้กองเชียร์เจ้าถิ่นต้องผิดหวัง งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไป วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ได้รู้กัน!
ประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งของ “นาบิล” บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาเพราะเคยผ่านความสำเร็จเป็นแชมป์โลก WKN คิกบ็อกซิ่ง ระดับนานาชาติ มาก่อน โดยไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา “นาบิล” เพิ่งได้รับโอกาสขึ้นโชว์ฝีมือคิกบ็อกซิ่ง ครั้งแรกใน ONE พบกับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
แม้จะเป็นรองด้านประสบการณ์สุดกู่แต่ “นาบิล” สามารถชกกับ “อิเลียส” ผู้ไร้พ่ายใน ONE ได้อย่างสนุกสุดมัน ถึงขั้นเรียกนับ “อิเลียส” ได้ตั้งแต่ยกแรก แต่น่าเสียดายที่ยกสุดท้าย “นาบิล” พลาดเตะเข้ากระจับ “อิเลียส” จนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และทำให้เกมต้องจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน” โดยไฟต์นี้ “นาบิล” พร้อมพิสูจน์ฝีมือคิกบ็อกซิ่ง ให้ทุกคนได้ประจักษ์อีกครั้งด้วยการบุกไปสกัดทางแจ้งเกิดของดาวดังอย่าง “ฮิโรมิ” ให้ได้
ด้าน “ฮิโรมิ” คือสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งระดับชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น โดยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ K-1 รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต มาครองเมื่อปี 2564 ก่อนจะป้องกันตำแหน่งได้ถึง 2 ครั้งจากการเอาชนะ “จอมทอง ชูวัฒนะ” อดีตแชมป์โลกราชดำเนิน 5 สมัย และ “จอร์แดน ไพเคอร์” ยอดนักชกชาวดัตช์
ปัจจุบัน “ฮิโรมิ” ครองสถิติชนะ 22 ไฟต์จากทั้งหมด 28 ไฟต์ตลอดการชกระดับอาชีพ และสามารถเผด็จศึกคู่ชกได้อย่างเด็ดขาดถึง 18 ไฟต์ ซึ่งจากสถิติอันน่าสะพรึงนี้ทำให้น่าสนใจว่าไฟต์เปิดตัวของเขาจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหน เมื่อต้องพบกับนักชกเจ้าของส่วนสูง 192 ซม. อย่าง “นาบิล” ที่ใช้ความได้เปรียบเรื่องช่วงชกเล่นงานคู่ต่อสู้ระดับพระกาฬมานักต่อนัก