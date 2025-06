เก่งจริงต้องผ่านด่านนี้! “เพชรทนง” ขอลองของ “ยูกิ” ศึกคิกบ็อกซิ่งเดือด ONE ลุมพินี 116

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี มั่นใจว่าประสบการณ์ในการผ่านเกมและไอคิวมวยที่เหนือกว่า คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตนเผด็จศึก “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่ง วัย 27 ปี จากญี่ปุ่น ในการแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 116 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ค.นี้“เพชรทนง” เตรียมคืนสังเวียนในรอบกว่า 1 ปี โดยพร้อมป้องกันตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง อย่างเต็มที่ กับ “ยูกิ” ที่เปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เอลบรุส ออสมานอฟ” จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา“ยูกิ เป็นนักกีฬาที่เก่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้ว มีทั้งความทรหด ทนทาน และเตะขาได้ค่อนข้างรุนแรง หากเขาผ่านผมไปได้ ถือเป็นการพิสูจน์ว่าเขาคือของจริง ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าฝีมือของเขาอยู่ระดับไหน เพราะนักมวยที่อยู่ในแรงกิงกับนอกแรงกิงของ ONE ยังต่างกันพอสมควร แต่เขาถูกยกย่องว่าเป็นนักกีฬาที่เก่ง ผมจึงอยากพิสูจน์ฝีมือกับเขา”ก่อนหน้านี้ “เพชรทนง” เคยได้มีโอกาสฝึกซ้อมร่วมกับ “ยูกิ” ที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ มาแล้ว ทำให้เขาพอจะคุ้นเคยกับรูปแบบการต่อสู้ของคู่ชกจากแดนซามูไรรายนี้ และมั่นใจว่าประสบการณ์ที่เหนือกว่าจะช่วยให้สามารถรับมือได้อย่างไม่มีปัญหา“ยูกิ เป็นนักกีฬาที่มีหัวใจปิดเกมและมีความเป็นเพชฌฆาต เพราะเขาสู้อย่างดุดันให้เห็นอยู่ตลอด แต่จุดเด่นของผมที่เหนือกว่า ยูกิ คือเรื่องไอคิวมวยในการแก้เกม และผมเองก็เป็นมวยเดินเหมือนเขา เพียงแต่แฟน ๆ อาจติดภาพว่าผมเป็นมวยถอย จริง ๆ แล้วผมพร้อมเดินแลกกับเขาได้แบบไม่กลัวเลย”“ตอนนี้ร่างกายของผมเกือบสมบูรณ์แล้ว อยากขึ้นไปแสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นเต็มที่แล้วครับ”