คู่แล้วไม่แคล้วกัน! “ตะวันฉาย” หายเจ็บ บู๊คิกบ็อกซิ่ง “หลิว เมิงหยาง” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากชลบุรี หายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกลับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธามหาชน พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกลีลาดีจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ขึ้นป้ายคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้
เดิมทีคู่นี้มีกำหนดปะทะกันในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก “ตะวันฉาย” ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงทำให้ต้องถอนชกไปอย่างน่าเสียดาย โดยได้ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” ขันอาสาเข้ามาเสียบแทน ขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต และพ่ายให้กับลูกเก๋าของ “หลิว เมิงหยาง” ไปแบบสนุกด้วยคะแนนเอกฉันท์
สำหรับ “ตะวันฉาย” ศึกครั้งนี้คือบททดสอบสำคัญว่าเขาจะสามารถเอาชนะ “หลิว เมิงหยาง” เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางคิกบ็อกซิ่งได้อย่างที่เคยลั่นวาจาไว้หรือไม่ ศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้ แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาด!
หลังจากปราบคู่ต่อสู้จนเกลี้ยงแผงในกติกามวยไทย “ตะวันฉาย” ประกาศชัดว่าต้องการไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ซึ่งหลังจากที่พิสูจน์ฝีมือด้วยการปราบ 2 นักชกรุ่นใหญ่อย่าง “ดาวิต คิเรีย” จากจอร์เจีย และ “โจ ณัฐวุฒิ” เขาก็ได้รับโอกาสให้บุกไปชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลกับซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น “มาซาอากิ โนอิริ” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ไฟต์นั้นกลับจบลงแบบเหนือความคาดหมายเมื่อ “ตะวันฉาย” ตกเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอให้ “มาซาอากิ” ไปอย่างสุดเจ็บช้ำ โดยกลับมาครั้งนี้ “ตะวันฉาย” ที่เพิ่งมีสถานะเป็นคุณพ่อป้ายแดง ขอลุกขึ้นสู้ด้วยความมุ่งมั่นทวีคูณ หวังระเบิดฟอร์มดับซ่า “หลิว เมิงหยาง” เพื่อกลับคืนสู่เส้นทางการเป็นแชมป์โลก 2 กติกาให้ได้
ขณะที่ “หลิว เมิงหยาง” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือน ธ.ค. 67 ด้วยการคว้าชัยเหนือ “มาซาอากิ” ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ก่อนที่ 4 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 105 เขาจะสะดุดพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จอมแสบจากอิหร่าน ไปอย่างน่าเจ็บใจ
ไฟต์ล่าสุด “หลิว เมิงหยาง” เรียกความมั่นใจกลับมาได้เต็มถังหลังคืนฟอร์มเก่งกด 1 นับเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ชาโด้” และไฟต์นี้เขาพร้อมสานต่อฟอร์มแรงด้วยการสกัดทางฝันของ “ตะวันฉาย” ให้ได้เพื่อทำฟอร์มก้าวขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ต่อไป