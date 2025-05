วันนี้ที่รอคอย!! "แบม ปีติภัทร" ยิ้มทั้งน้ำตา "กวาง ช้องมาศ" คลอดลูกชายแล้ว

หลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตารอ ล่าสุดทำเอาคุณพ่อป้ายแดง "แบม ปีติภัทร" น้ำตาไหลเลยทีเดียว เมื่อภรรยาคนสวย "กวาง ช้องมาศ" ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยเเล้วโดยคุณพ่อ "แบม" ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อความว่า "World, meet Binoe. Binoe, meet the world.Baby Binoe Kirin Kootrakul @binoe.kirinเจ้าตัวน้อยยย:) ป๊าเเม่ใจฟูมากๆๆๆๆที่สุดในโลกกกก ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกนะลูกกกก Thank You Lord for Life’s Greatest Gift #BinoeKirin #BornAtSamitivej"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก