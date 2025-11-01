“ซุปเปอร์เล็ก” เปิดมุมมองไฟต์ชิงแชมป์โลก “รถถัง vs น้องโอ๋” ห้ามพลาดในศึก ONE 173

“ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ออกโรงทำนายไฟต์หยุดโลกชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์เส้นนี้ พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มคู่แรกเวลา 11.00 น.
ในฐานะที่เคยครองบัลลังก์ในกติกามวยไทย และเคยปะทะฝีมือกับ “รถถัง” มาแล้ว รวมถึงสนิทสนมกับทั้ง 2 คนเป็นอย่างดี “ซุปเปอร์เล็ก” มองว่าการโคจรมาพบกันครั้งนี้คือไฟต์แห่งศักดิ์ศรี ต่างฝ่ายต่างมีดีในแบบของตัวเอง และยากจะคาดเดาผลแพ้ชนะว่าจะออกฝั่งใด
“นี่คือไฟต์ที่ผมอยากดูมาก ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยคนละสไตล์ น้องโอ๋ เป็นมวยอาวุธหลากหลาย หนักแรง เขาคือปรมาจารย์ของวงการมวยไทย ส่วน รถถัง มีความอึด ถึก ทน ชกได้ไม่มีหมดแรง ทุกอย่างอยู่ที่จังหวะว่าใครจะทำได้ดีกว่า ผมให้กำลังใจทั้งคู่นะครับ”
นอกจากคู่หยุดโลกระหว่าง “รถถัง vs น้องโอ๋” ทาง “ซุปเปอร์เล็ก” ก็มีคิวขึ้นสังเวียนในรายการนี้เช่นกัน โดยต้องเปิดศึกแลกแข้งกับ “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฟต์ที่แฟนมวยทั่วโลกรอติดตาม ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งคว้าชัยได้หรือไม่ วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ห้ามพลาดชม!