ล่าทวงบัลลังก์! “แสตมป์” เล็งชิงเข็มขัด MMA จากเพื่อนรัก “เดนิส” ภายในปี 2569

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” สาวแกร่งใจเกินร้อยจากระยอง เผยเป้าหมายในปี 2569 คือการทวงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) จาก “เดนิส แซมโบอันกา” เพื่อนรักชาวฟิลิปปินส์กลับมาครองอีกครั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อเดือน พ.ค. 67 “แสตมป์” ที่ในขณะนั้นอยู่ในช่วงพักรักษาอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายฉีก ได้ตัดสินใจสละเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต เพื่อส่งต่อให้ “เดนิส” ที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลขึ้นครองบัลลังก์แทน และในปี 2569 นี้ “แสตมป์” ที่หายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง ได้ประกาศชัดพร้อมทวงคืนเข็มขัดสุดหวงจากเพื่อนรักกลับมาครองให้ได้
“หนูดีใจกับ เดนิส ที่ได้เข็มขัดแชมป์มาครอง เพราะรู้ว่าเธอทำงานหนักมาก แม้จะรู้สึกเสียดายที่ต้องสละเข็มขัดแชมป์ไปง่าย ๆ ทั้งที่หนูต้องแลกมาด้วยเลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตากว่าจะได้เข็มขัดแชมป์มาครอง แต่เพราะหนูอยากให้รุ่นนี้เดินหน้าต่อไปได้ หนูจึงตัดสินใจสละตำแหน่งเพื่อให้นักสู้คนอื่นได้มีโอกาสลงแข่งขันบ้าง”
“ในปีนี้หนูตั้งใจที่จะเป็น แสตมป์ ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะเป้าหมายของหนูคือการล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต กลับคืนมา หนูเชื่อว่าถ้าเข็มขัดมันเป็นของหนู สักวันมันจะกลับมาหาหนูเอง และแน่นอนว่า เดนิส คือคู่ชกอีกคนที่ท้าทาย ถ้าได้เจอกันจริงคงเป็นไฟต์ที่น่าตื่นเต้นมากแน่ ๆ ”
นอกจากนี้ “แสตมป์” ยังได้ทบทวนผลงานของตัวเองในปี 2568 ที่สามารถเอาชนะอาการบาดเจ็บกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้งในรอบกว่า 2 ปี ในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. พบกับ “คานะ โมริโมโตะ” ซูเปอร์สตาร์สาวชาวญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ซึ่งเธอสามารถสู้ได้อย่างสนุกตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะแผ่วปลายในยกสุดท้าย ตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างน่าเสียดาย
“ถึงจะแพ้แต่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลย เพราะถือเป็นไฟต์เคาะสนิม โดยรวมแล้วหนูรู้สึกว่าทำผลงานได้ดีมาก หนูภูมิใจในตัวเองที่กล้าขึ้นสังเวียนอีกครั้ง แม้จะเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวล แต่หนูก็สามารถผ่านมันมาได้ค่ะ”
“โดยรวมแล้วปี 2568 ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมค่ะ เพราะหนูทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ครบ ทั้งการกลับมาขึ้นชก การพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ และการได้วางแผนไว้สำหรับปี 2569 นี้”