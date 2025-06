สปิริตแชมป์โลก "แสตมป์" เผยเบื้องลึกยอมสละบัลลังก์ให้ "เดนิส" นั่งแทน

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกการตัดสินใจสละเข็มขัดแชมป์ ONE MMA รุ่นอะตอมเวต ให้กับเพื่อนรักชาวฟิลิปปินส์ “เดนิส แซมโบอันกา” ที่ครองตำแหน่งแชมป์เฉพาะกาลของรุ่นก่อนหน้านี้เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา “แสตมป์” ได้ตัดสินใจสละบัลลังก์ราชินีของรุ่นนี้ที่ได้ครองมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 66 เพื่อเปิดทางให้ “เดนิส” นักสู้เพื่อนรักจากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นแชมป์โลกเฉพาะกาลในเวลานั้น ขึ้นเป็นแชมป์โลกตัวจริงแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งล่าสุด “แสตมป์” ได้ออกมาเผยถึงเบื้องลึกของการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้"ONE ถามหนูว่าอยากสละตำแหน่งและยกเข็มขัดให้ เดนิส ไหม หนูตอบตกลง เพราะไม่ได้ขึ้นชกมาเกือบ 2 ปีแล้ว ถ้าหนูเลือกที่จะเก็บเข็มขัดแชมป์ไว้ เดนิส จะต้องรอต่อไปเรื่อยและจะไม่มีโอกาสได้สู้กับคนอื่นเลย ซึ่งหนูคิดว่ามันยุติธรรมดีแล้วที่จะปล่อยให้เขาได้สู้กับคนอื่น ๆ ค่ะ”“หนูเศร้านะที่ต้องเสียตำแหน่งไปเพราะกว่าจะได้เข็มขัดมาต้องฝึกซ้อมแทบตาย และต้องยกให้คนอื่น แต่ในอีกมุม หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้มอบตำแหน่งให้กับคนที่เป็นเพื่อนรัก เขาจะได้ป้องกันแชมป์ต่อไป เพราะใคร ๆ ก็อยากได้โอกาสชิงเข็มขัดด้วยกันทั้งนั้น”"หนูได้แต่คอยบอกตัวเองว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่วันของเรา จะต้องกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อน แล้วค่อยกลับมาขึ้นเวทีเพื่อทวงเข็มขัดคืนอีกครั้งค่ะ”ทั้งนี้ “แสตมป์” เคยถูกวางคิวให้ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับ “เดนิส” ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย. 67 แต่เพราะการได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าข้างซ้ายฉีกระหว่างการฝึกซ้อม จึงทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนจะรักษาจนหายดีพร้อมกลับมาป้องกันแชมป์กับ “เดนิส” ที่เป็นแชมป์เฉพาะกาลของรุ่นอีกครั้ง ในศึก ONE 173 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียน บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันเสาร์ที่ 2 ส.ค.68อย่างไรก็ตาม “แสตมป์” กลับได้รับอาการบาดเจ็บซ้ำบริเวณจุดเดิมอีกครั้ง จนส่งผลให้เธอต้องถอนตัวจากการป้องกันตำแหน่งกับ “เดนิส” เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน และด้วยเหตุที่ต้องพักการแข่งขันเกือบ 2 ปี และไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันแชมป์โลกได้ เธอจึงแสดงสปิริตด้วยการสละตำแหน่งแชมป์โลกให้กับ “เดนิส” ทันที