"แสตมป์" สละเข็มขัดแชมป์โลก MMA หัวเข่ายังเดี้ยง ONE ประกาศเลื่อนอีเวนต์ที่เดนเวอร์

แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ยอดนักสู้หญิงชาวไทย ขอสละตำแหน่งแชมป์โลก MMA หญิง รุ่นอะตอมเวต หลังประสบปัญหาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการผ่าตัดหัวเข่าตั้งแต่ปีก่อนก่อนหน้านี้ ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลก ประกาศคู่ชกในศึก ONE 173 ที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา วันที่ 1 สิงหาคม 2025 มีคู่เอกเป็นการดวลกันระหว่าง 2 เพื่อนซี้ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ กับ เดนิส แซมโบอันกา ชาวฟิลิปปินส์ ในการแชมป์โลก MMA หญิง รุ่นอะตอมเวตอย่างไรก็ดีตัวของ แสตมป ได้แจ้งทางรายการหลังประเดิมอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วว่ายังไม่พร้อมขึ้นสู้บนสังเวียนในเวลานี้ โดยขอสละเข็มขัดแชมป์โลกเส้นดังกล่าว ขณเดียวกัน ONE ก็ได้ประกาศเลื่อนการจัดอีเวนต์ที่เมืองเดนเวอร์ ออกไปเป็นเดือนมิถุนายน 2026"เราเสียใจที่ทราบข่าวอาการบาดเจ็บของแสตมป์ และขอให้เธอโชคดีกับการฟื้นตัวในครั้งนี้" ชาตรี ศิษย์ยอดธง ปธ.และซีอีโอ ONE กล่าว"หลังจากพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ แล้ว เราจึงตัดสินใจยากลำบากในการย้ายอีเวนต์ที่เดนเวอร์ออกไปเป็นวันที่ 26 มิถุนายน""เพราะการนำองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาสู่สหรัฐอเมริกา เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับฐานแฟนคลับชาวอเมริกันที่หลงใหลของเรา จัดแสดงการแสดงที่สนุกสนาน และน่าจดจำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้""สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญสูงสำหรับ ONE และธุรกิจระดับโลกของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ด้วยกิจกรรม ONE Fight Night รายเดือนในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของสหรัฐฯ และกิจกรรมภาคพื้นดินในอนาคต" บอสชาตรี กล่าวปิดท้ายสำหรับแฟนๆ ที่ซื้อตัวเข้าชม ONE 173 ที่เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ที่เดิมทีจะจัดขึ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2025 ไปแล้ว ทาง ONE จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวนให้แก่ทุกคน หรือสามารถเก็บตั๋วดังกล่าวไว้ใช้ในอีเวนต์ที่จะจัดปีหน้าได้