“แสตมป์” อัปเดตอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าล่าสุด หลังสละแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวขวัญใจมหาชน วัย 27 ปี จากระยอง ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดที่หัวเข่าในระหว่างพักฟื้น จนต้องถอนตัวจากการแข่งขันในไฟต์ล่าสุด และตัดสินใจสละตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตเมื่อเดือน พ.ค.67 “แสตมป์” ที่ในขณะนั้นยังครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายฉีกขณะฝึกซ้อม จนต้องถอนตัวจากการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับเพื่อนรัก “เดนิส แซมโบอันกา” ในศึก ONE 167 และหลังใช้เวลากว่า 10 เดือนในการรักษาตัว เธอก็พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนเพื่อป้องกันแชมป์กับ “เดนิส” อีกครั้ง ในศึก ONE 173 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียน บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันเสาร์ที่ 2 ส.ค.68อย่างไรก็ตาม “แสตมป์” จำเป็นต้องถอนตัวจากการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกอย่างน่าเสียดาย หลังได้รับบาดเจ็บระหว่างพักฟื้นจากอาการหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายฉีก และในเมื่อไม่สามารถกลับมาป้องกันตำแหน่งได้ตลอดเกือบ 2 ปี เธอจึงตัดสินใจสละเข็มขัดแชมป์ที่ครองมาตั้งแต่ ก.ย.66 พร้อมส่งให้ “เดนิส” ซึ่งเป็นแชมป์เฉพาะกาล ขึ้นเป็นแชมป์โลกตัวจริงอย่างเป็นทางการทันทีล่าสุด “แสตมป์” ที่กำลังอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าข้างซ้ายฉีก ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของตัวเอง ผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ณ ห้องสื่อมวลชน สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา“อาการบาดเจ็บตรงหมอนรองกระดูก ค่อนข้างรักษานานกว่าส่วนอื่น ๆ ค่ะ ตอนนี้ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ เพราะช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่หมอยังไม่ให้ออกกำลังกาย หนูกลับไปฝืนออกก่อน ซึ่งตอนนี้อาการมันก็ดีขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ถึง ขั้นที่จะกลับไปซ้อมเต็มรูปแบบได้ คาดว่าประมาณ 6 เดือนหายสนิทน่าจะเป็นไปได้ค่ะ”“อาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูก สำคัญมากต่อการสู้ MMA เพราะกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทักษะการต่อสู้ทั้งการรัด การปล้ำ ใช้กำลังกล้ามขาทุกอย่าง และยิ่งเราเป็นสายมวยไทยที่เน้นยืน ส่วนคู่ชกเป็นสาย MMA ที่จ้องมาเทกดาวน์อย่างเดียว กำลังขาจึงสำคัญที่สุดค่ะ”“การรักษาอาการบาดเจ็บตอนนี้เน้นไปที่การกายภาพให้มากขึ้น เพื่อให้หัวเข่ากลับมาหายดี 100 เปอร์เซ็นต์ให้เร็วที่สุด ตอนนี้หนูก็ร้างเวทีไปนานเกือบ 2 ปี ถ้ากลับมาชกก็อยากได้ไฟต์อุ่นเครื่องก่อนจะกลับไปป้องกันแชมป์ MMA อย่างเช่นการชกมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่ง และขอฝากถึงแฟนๆ หนูจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุด เพราะหนูก็อยากขึ้นชกเต็มทีแล้วเหมือนกันค่ะ”