มวยหญิงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
หากพูดถึงมวยไทยใน ONE แฟนหมัดมวยมักจะโฟกัสไปที่การต่อสู้ห้ำหั่นกันระหว่างนักชกชาย โดยเฉพาะ 3 รุ่นยอดนิยม ทั้ง ฟลายเวต, แบนตัมเวต และเฟเธอร์เวต
แต่อีกหนึ่งรุ่นที่ก่อนหน้านี้ฟัดกันอย่างดุเดือดมาตลอด แต่ไม่เป็นที่พูดถึงเท่าไหร่ คือในมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต หญิง ที่ปัจจุบันบัลลังก์แชมป์เส้นนี้ สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ กำปั้นสาวชาวออสเตรีย กำลังครอบครองอยู่
เส้นทางความเป็นมาของบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ก่อนที่ แจ็กกี บุนตัน จะเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นนี้กับ สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2025
ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อน ศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในศึก ONE 156 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2022 โดย แจ็กกี บุนตัน มวยหญิงระดับหัวกะทิของรุ่น เจ้าของสถิติ 3 ไฟต์ไร้พ่าย ณ ขณะนั้น ได้โอกาสขึ้นชิงบัลลังก์นี้กับ สมิลลา ซันเดลล์ จากสวีเดน
หลังจากแลกกันอย่างดุเดือดตลอด 5 ยก แจ็กกี เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรก และครั้งเดียวของเธอบนเวทีนี้จากการขึ้นชกทั้งหมด 8 ไฟต์จนถึงปัจจุบัน และส่งให้นักชกสาวสวีดิช ครองแชมป์
บัลลังก์ราชินีรุ่นสตรอว์เวตสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อ อัลลิเซีย รอดริเกส ราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต อาจหาญปีนเวตขึ้นมาสู้ในรุ่นใหญ่กว่า เพื่อไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่สองครองบัลลังก์มวยไทยสองรุ่น ในศึก ONE Fight Night 14 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2023 แต่ก็น่าเสียดายที่เธอเป็นฝ่ายพ่ายคะแนน สมิลลา เอกฉันท์
อย่างไรก็ตามรุ่นนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อ สมิลลา แชมป์โลกในตอนนั้น ตกตาชั่งในไฟต์ป้องกันตำแหน่งกับ นาตาเลีย ดิอาชโควา จากรัสเซีย ในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อปี 2024 ทำให้เข็มขัดหล่นบนตาชั่งแบบสุดช็อก
แม้ผู้ท้าชิง นาตาเลีย จะได้สิทธิ์ครองเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียวหากสามารถเอาชนะได้ในไฟต์นั้น แต่เธอพ่ายทีเคโอ สมิลลา ในยก 2 ทำให้ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้ยังเป็น “แชมป์ว่าง” และไร้เจ้าบัลลังก์ตั้งแต่นั้นมา
ก่อนที่ไฟต์เดือดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะบังเกิดขึ้น เป็นการดวลกันระหว่าง แจ็กกี บุนตัน กับ สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ ในศึก ONE Fight Night 35
แม้ก่อนการชก สเตลลา จะถูกมองว่าเป็นรอง แจ็กกี ค่อนข้างเยอะ ด้วยประสบการณ์ และปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่สุดท้าย กำปั้นสาวออสเตรีย ก็สามารถหักปากกาเซียน เอาชนะคะแนนเหนือคู่แข่งไปอย่างเป็นเอกฉันท์ ประกาศศักดาคว้าเข็มขัดเส้นนี้ไปครองแบบพลิกล็อกช็อกโลก
ทั้งนี้แม้ปัจจุบันเข็มขัดเส้นดังกล่าวจะเป็นของ สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ แต่นักสู้อีกหลายคนต่างจับจ้อง และอยากครอบครองแชมป์โลกรุ่นนี้กันอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น แจ็กกี บุนตัน ที่เคยพลาดท่าไป หรือตัวของ อัลลิเซีย รอดริเกส ที่เคยปีนเวตขึ้นมา รวมไปถึง เชียร์ โคเฮน นักชกสาวไร้พ่ายจากอิสราเอล ก็พร้อมจะปีนเวตขึ้นมาเหมือนกัน
สำหรับแฟนหมัดมวยชาวไทย ที่อยากจะเห็นกำปั้นสาวจากแดนสยามขึ้นมาท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้ ตอนนี้ดูแล้วน่าจะยังไม่มี โดย เพชรจีจ้า กับ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ต่างก็ชกกันอยู่ในรุ่นอะตอมเวต ซึ่งเล็กกว่านี้ แต่ก็ไม่แน่ว่า 2 คนดังกล่าว อาจหาความท้าทายใหม่ๆ ทำน้ำหนักตัวขึ้นไปชิงเข็มขัดเส้นนี้มาครองก็ได้