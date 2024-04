“สมิลลา” ป้องเข็มขัดสุดชีวิต พร้อม 4 ขุนพลเชื้อสายไทยแท็กทีมลุยศึก ONE Fight Night 22

แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก เตรียมตัวรับความมันขั้นสุด กับศึก ONE Fight Night 22 โดยคู่เอกนำรายการ “สมิลลา ซันเดลล์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากสวีเดน ได้คิวป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 จาก “นาตาเลีย ดิอาชโควา” ผู้ท้าชิงตัวตึงจากรัสเซีย ร่วมด้วย 4 นักกีฬาไทย ที่พร้อมสานต่อฟอร์มร้อนแรงของตัวเอง ได้แก่ สินสมุทร กลิ่นมี, รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง, โนแอล กรองด์ชอง และ ทองพูน พีเค.แสนชัย โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้เริ่มที่คู่เอกนำรายการ เป็นการเปิดศึกของ 2 นักสู้สาวผู้ไม่เคยแพ้ใคร ระหว่าง “สมิลลา ซันเดลล์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 19 ปี จากสวีเดน ขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 จาก “นาตาเลีย ดิอาชโควา” ผู้ท้าชิงสุดอันตราย วัย 29 ปี จากรัสเซีย ที่จะมาเปิดตัวบนเวทีระดับโลก ONE เป็นครั้งแรกโดย “สมิลลา” ผ่านการป้องเข็มขัดครั้งแรกมาได้จากการเอาชนะ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต ที่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาท้าชิงแชมป์ ด้วยการชนะทีเคโอในศึก ONE Fight Night 14 เมื่อ 30 ก.ย.66 ขณะที่ “นาตาเลีย” ทำสถิติเก็บชัย 4 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินี จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จ และด้วยผลงานอันเอกอุ ทำให้เธอได้โอกาสเปิดตัวบนเวทีระดับโลก ONE ครั้งแรก ในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์ทันทีร่วมด้วยการผนึกกำลังขึ้นสังเวียนของ 4 นักสู้ไทย เริ่มจาก “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี วัย 28 ปี เตรียมเปิดศึกแย่งชิงชัยชนะแต้มสำคัญกับ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” นักสู้กำปั้นพลังน็อก วัย 26 ปี จากรัสเซีย เพื่อแย่งชิงโอกาสสำคัญสู่การก้าวขึ้นไปรีแมตช์ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-175 ป.) กับ "รีเกียน เออร์เซล"ขณะที่ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายแข้งเหล็ก วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี พร้อมออกล่าชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันบนเวทีระดับโลก โดยคราวนี้ขอสลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พบกับ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” นักสู้ฝีมืออันตราย วัย 27 ปี จากบัลแกเรีย ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงถล่มคู่ชกแบบไม่ครบยกมา 2 ไฟต์รวด โดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.)ด้าน “โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้หญิงแกร่งลูกครึ่งไทย – ฝรั่งเศส วัย 27 ปี ต้องเผชิญด่านหิน พบกับ “ชิฮิโร ซาวาดะ” แม่สาวหน้าใส ฝีมืออันตราย วัย 26 ปี จากญี่ปุ่น เจ้าของสถิติ 8 ไฟต์พ่ายไม่เป็น ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)ปิดท้ายด้วย “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักสู้ทรงอย่างแบด วัย 26 ปี จากมหาสารคาม กลับมาไล่ล่าชัยชนะบนเวทีระดับโลกติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 พบกับ “ซากาเรีย เอล จามารี” มวยหมัดรุ่นใหญ่ วัย 34 ปี จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampThโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 22คู่เอก สมิลลา ซันเดลล์ vs นาตาเลีย ดิอาชโควา (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)อักบาร์ อับดุลลาเอฟ vs ฮาลิล อาเมียร์ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)สินสมุทร กลิ่นมี vs ดีมิทรี เมนชิคอฟ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)มาวริส อาเบวี vs จาง หลีเผิง (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)ฮิโรกิ อากิโมโตะ vs เว่ย รุย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)รีซ แม็คลาเรน vs ฮู หยง (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง vs บ็อกดัน ชูมารอฟ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)ชิฮิโร ซาวาดะ vs โนแอล กรองด์ชอง (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)ทองพูน พีเค.แสนชัย vs ซากาเรีย เอล จามารี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)นากามิ อิชิกาวา vs บิอังกา บาซิลิโอ (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต 132 ป.)ฌอน คลิมาโค vs โจชัว ครูซ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)