เดือดรับต้นปี! “เดโช” ถลุงวงในชนะแต้ม “ป้อมเพชร” ศึก ONE ลุมพินี 138

ต้อนรับเข้าสู่ปี 2569 ด้วยการแข่งขันสุดเข้มข้นในศึก ONE ลุมพินี 138 ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 28 คน พร้อมใจกันงัดฟอร์มเก่งเพื่อคว้าชัยฉลองศักราชใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “ป้อมเพชร ป๋องสุพรรณ พีเค.” หรือชื่อเดิม “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” มวยหมัดหนัก วัย 27 ปี จากบุรีรัมย์ พบกับ “เดโช ป.บริรักษ์” กำปั้นขาลุย วัย 22 ปี จากสงขลา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ยกแรก “ป้อมเพชร” เปิดเกมชวนทะเลาะ ขณะที่ “เดโช” เน้นรัดกุมไม่ประมาท ยกถัดมา “เดโช” แก้ทางเดินบุก แทงเข่าคลุกวงใน แต่ “ป้อมเพชร” ปักหลักสู้ด้วยศอกคม ยกตัดสินทั้งคู่เปิดหน้าแลกหมดหน้าตักแจกอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้ง เมื่อครบสามยก “เดโช” เป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่า กรรมการชูมือให้ชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์
คู่รอง “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” จอมแกร่ง วัย 27 ปี จากสตูล เดินเครื่องบู๊ดวลเดือด “อายัด อัลบัด” มวยฟอร์มแรง วัย 24 ปี จากอิรัก ที่เก็บชัยรวดมา 3 ไฟต์ติด ในการชกกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
หลังทั้งคู่ดูเชิงกันในยกแรก “ชาติพยัคฆ์” เร่งเครื่องเดินบุก แต่พลาดโดน “อายัด” สวนศอกกลับจนร่วงเสียนับ ยกตัดสิน “ชาติพยัคฆ์” ไม่มีทางเลือกต้องเปิดหน้าแลกเต็มกำลัง ทว่าท้ายที่สุดไล่ไม่ทัน ครบสามยก กรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ “อายัด” เป็นฝ่ายชนะคะแนน คว้าชัย 4 ไฟต์รวดอย่างสวยงาม
คู่เอกภาคอินเตอร์ “บราซิล เอกเมืองนนท์” นักสู้หนุ่มมากฝีมือ วัย 20 ปี จากกระบี่ ปะทะคู่ชกสุดฮอต “อูเบด ฮัสเซน” คู่ชกวัยเดียวกันตัวแทนปากีสถาน-สหราชอาณาจักร ที่ศึกนี้ยังแพ้ใครไม่เป็น ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
ยกแรก “อูเบด” เดินบุกดุดันและรัวอาวุธชุดใหญ่จนเรียกนับได้ก่อน แม้ “บราซิล” จะกัดฟันเอาตัวรอดยืนอยู่ได้ แต่ตลอดช่วงเวลาที่เหลือ “อูเบด” ยังเดินบี้ไม่หยุด จน “บราซิล” ทำอะไรไม่ถนัด ครบสามยก กรรมการชูมือให้ “อูเบด” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติไร้พ่ายในรายการเป็นไฟต์ที่ 5
ตลอดการแข่งขันสุดเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้ 6 ราย ทำผลงานปิดเกมโดดเด่นเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงได้รับโบนัสเป็นรางวัลคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “ทหารเอก นายกเอท่าศาลา” กับ “ขุนพล อ.อู๊ดอุดร” ที่ได้โบนัสคู่กัน ร่วมด้วย “โจ คยอง แจ”, “รีฟดีน มาสดอร์”, “เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์” และ “เกาะเต่า เพชรสมนึก” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 138
คู่เอก เดโช ป.บริรักษ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้อมเพชร ป๋องสุพรรณ พีเค. (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คู่รอง อายัด อัลบัด (อิรัก) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เกาะเต่า เพชรสมนึก ชนะน็อก ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป นาทีที่ 2:33 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โลแกน ชาน (สกอตแลนด์/ฮ่องกง) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ ชนะน็อก โตโยต้า อีเกิลมวยไทย นาทีที่ 2:03 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ทหารเอก นายกเอท่าศาลา ชนะน็อก ขุนพล อ.อู๊ดอุดร นาทีที่ 1:49 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อูเบด ฮัสเซน (ปากีสถาน/สหราชอาณาจักร) ชนะคะแนนเอกฉันท์ บราซิล เอกเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
รีฟดีน มาสดอร์ (มาเลเซีย) ชนะน็อก โมฮาหมัด เรโด (อินโดนีเซีย) นาทีที่ 2:34 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
อิลยาส อีไซยู (เบลารุส) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ลูคัส กานิน (อาร์เจนตินา) (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
โชมะ โอกุมุระ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฉิง ยี่ หัง (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
โจ คยอง แจ (เกาหลีใต้) ชนะทีเคโอ โชตะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:13 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ดิโอโก มิเกล ซิลวา (เคปเวิร์ด) ชนะคะแนนเอกฉันท์ คาซูเทรุ ยามาซากิ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ดีอาส ออเตเกน (คาซัคสถาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ อักห์เมด ราบาดานอฟ (รัสเซีย/เซอร์เบีย) (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
อานัวร์ ซิสเนรอส (เม็กซิโก) ชนะทีเคโอ ชุน ชิราอิชิ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:42 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)