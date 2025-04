เดือดจัด! “ชาติพยัคฆ์” ย้ำชัย “คมเพชร” เฮชัย 7 ไฟต์ติด ศึก ONE ลุมพินี 104

ศึก ONE ลุมพินี 104 มอบความมันให้กับกองเชียร์ใน 195 ประเทศทั่วโลกอย่างเต็มอิ่ม โดยจอมบู๊ทั้ง 24 ราย ต่างแสดงผลงานสุดฝีมือเพื่อชิงแต้มชัยสำคัญ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” มวยอาวุธหนัก วัย 26 ปี จากสตูล เจ้าของผลงานไร้พ่าย 6 ไฟต์ เปิดโอกาสให้ “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊ใจสู้ วัย 25 ปี จากเมืองย่าโมโคราช ได้มีโอกาสแก้มือ ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวตเกมเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นเร้าใจเมื่อ “ชาติพยัคฆ์” เดินหน้าบุกใส่ “คมเพชร” หมายปิดเกมให้ได้แบบเด็ดขาด จนกระทั่งเข้าสู่ยก 2 “ชาติพยัคฆ์” ได้จังหวะกดหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าเล่นเอา “คมเพชร” หล่นลงพื้น ถึงจะพยายามลุกขึ้นยืนแต่โซเซทรงตัวไม่ได้ ผู้ชี้ขาดบนเวทีเห็นอาการไม่น่าไหวจึงสั่งยุติการชก ส่งผลให้ “ชาติพยัคฆ์” ย้ำชัย “คมเพชร” ยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 7 พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท ติดมือเป็นครั้งที่ 5คู่เอกภาคอินเตอร์ “ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์” นักกีฬาฟอร์มฮอต วัย 28 ปี จากเมียนมา เดินหน้าลุ้นเก็บชัย 6 ไฟต์ติด วัดแกร่ง “ขุนพลน้อย ส.สมหมาย” มวยซ้ายอึดทน วัย 32 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่กำลังมั่นใจ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตยกแรกทั้ง “ซ่อนรัก” และ “ขุนพลน้อย” ออกมาบู๊กันสนุกยืนแลกอาวุธตรงกลางเวทีแบบไม่มียอมกัน ช่วงที่เหลือ เกมการต่อสู้ยังเป็นไปอย่างคู่คี่ โดยต่างคนต่างงัดทีเด็ดออกมาแลกกันแบบหมดหน้าตัก ซัดไปมาแบบทีต่อที เมื่อครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “ขุนพลน้อย” เฉือนชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) คว้าชัยเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมหยุดสถิติชนะต่อเนื่องของ “ซ่อนรัก” ไว้ที่ 5 ไฟต์นอกจากนั้น ศึกนี้ยังมีนักกีฬาที่คว้าสัญญา ONE มูลค่า 3,400,000 บาท เพิ่มอีกราย ได้แก่ “สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” นักชกสาวจากออสเตรีย ที่ออกอาวุธสุดเฉียบคมสาดแข้งเต็มชายโครงน็อก “วาเนสซา โรมานอว์สกี” ตัวแทนจากสวีเดน-โปแลนด์ ตั้งแต่ยกแรก ด้วยเวลา 1:44 นาที บวกสถิติเป็นชนะ 3 ไฟต์รวด รวมทั้งยังทุบโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านไปด้วยเท่านั้นไม่พอ ยังมีอีก 4 รายที่แสดงฝีมือโดดเด่นประทับใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบโบนัสตอบแทนให้ ได้แก่ “ฮิโรกิ นารูโอะ”, “เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์”, “เพชร สวนหลวงรถยก” และ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” ได้ไปคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมเงินรางวัลทั้งหมด 5 ก้อน เป็นเงินกว่า 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 104คู่เอก ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล ชนะน็อก คมเพชร แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 0.51 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)คู่รอง สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สรรเพชร ส.สละชีพ (มวยไทย 130 ป.)เดโช ป.บริรักษ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อีสานเหนือ ระนองมวยไทย (มวยไทย 130 ป.)กริชเพชร พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง (มวยไทย 126 ป.)เพชร สวนหลวงรถยก ชนะทีเคโอ ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี นาทีที่ 2:24 ของยก 2 (มวยไทย 114 ป.)เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ ชนะน็อก คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ นาทีที่ 0:34 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)ขุนพลน้อย ส.สมหมาย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ (ออสเตรีย) ชนะน็อก วาเนสซา โรมานอว์สกี (สวีเดน/โปแลนด์) นาทีที่ 1:44 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)อังเคล บาวซา (อาร์เจนตินา) ชนะทีเคโอ โซฮีร์ เรมิดี (แอลจีเรีย) นาทีที่ 2:42 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)ฮิโรกิ นารูโอะ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ อัลแบร์ ดา ซิลวา (บราซิล) นาทีที่ 1:54 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง 139 ป.)รามาซาน ซูเลย์มานอฟ (รัสเซีย) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ คอนสแตนติน มาราเรสกูล (มอลโดวา) (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)สึกาสะ มิโซกูชิ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก อีซีเกิล อิสิโดร (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 4:59 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต)