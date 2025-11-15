จัดว่าเด็ด! “ป้อมเพชร” ทีเคโอ “เกรเกอร์” คว่ำต่างชาติครั้งแรก ในศึก ONE ลุมพินี 133

ศึก ONE ลุมพินี 133 เสิร์ฟความสนุกครบรสชาติ ถ่ายทอดสดไปยังแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักสู้ทั้ง 24 คน ต่างงัดฟอร์มเก่งออกมาโชว์สุดฝีมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” นักสู้หน้าเด็ก วัย 27 ปี จากบุรีรัมย์ สานต่อฟอร์มแรง ปะทะแกร่ง “เกรเกอร์ ทอม” จอมบู๊ขาลุย วัย 25 ปี จากสกอตแลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ยกแรก ทั้งคู่ปักหลักสู้กันมันหยด ต่างคนต่างโดนทั้งวงนอกวงใน ก่อนที่ “ป้อมเพชร” จะเปิดโหมดดุเดินสาดอาวุธชุดใหญ่ และได้จังหวะซัดหมัดขวาส่ง “เกรเกอร์” ร่วงลงพื้นครบ 3 ครั้ง เอาชนะทีเคโออย่างสวยงามในยก 2 คว้าชัยเหนือคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกในรายการนี้ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 5
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” มวยอาวุธแน่น วัย 27 ปี จากสตูล กลับมาเรียกฟอร์มเก่ง รับน้อง “ซามันดาร์ คาซานอฟ” กำปั้นไฟแรง วัย 19 ปี จากอุซเบกิสถาน ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ภาพรวมสองยกแรก “ซามันดาร์” เดินหน้าแลกอาวุธไม่เกรงลูกเก๋าของ “ชาติพยัคฆ์” กระทั่งต้นยกสาม “ชาติพยัคฆ์” ฉวยจังหวะปล่อยหมัดซ้ายเต็มใบหน้า ส่ง “ซามันดาร์” ร่วงก้นจ้ำเบ้า เรียกนับตุนได้ก่อน ยกสุดท้าย “ซามันดาร์” บุกหนักกะเอาคืน แต่ “ชาติพยัคฆ์” ยังใช้ความเก๋าและแกร่งรับมือได้ดี ครบสามยก กรรมการชูมือให้ “ชาติพยัคฆ์” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยไฟต์ที่ 8 กู้ความมั่นใจคืนมา
ตลอดการแข่งขันสุดมันในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 3 ราย ได้แก่ “พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล”, “วาเลรี สตรุนการี” และ “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” ปิดเกมได้อย่างน่าประทับใจจน บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” สั่งประกาศมอบเงินโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 133
คู่เอก ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ เกรเกอร์ ทอม (สกอตแลนด์) นาทีที่ 2:23 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คู่รอง วาเลรี สตรุนการี (มอลโดวา) ชนะน็อก สานิตย์ เอกเมืองนนท์ นาทีที่ 1:38 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฤทธิเดช ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาจิด คาริมี (อิหร่าน) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
สรรเพชร ส.สละชีพ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ศิริโชค ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ กล้ารบ หนุ่ยกาแฟโบราณ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล ชนะน็อก เด็ด ส.โชคมีชัย นาทีที่ 1:09 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซามันดาร์ คาซานอฟ (อุซเบกิสถาน) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เพชรเขากระโดง ลูกเจ้าแม่ไทรทอง ชนะน็อก อายูบ เอล คาดราวิ (โมร็อกโก) นาทีที่ 0:53 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อานัวร์ ซิสเนรอส (เม็กซิโก) ชนะคะแนนเอกฉันท์ วาลิด ซัคคราจี (ฝรั่งเศส-โมร็อกโก) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โทมะ คุโรดะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ คิริลล์ ชีชิค (รัสเซีย) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
มาติเยอ เกรโก (ฝรั่งเศส) ชนะทีเคโอ เออร์ดีนบายาร์ ซอลมอน (มองโกเลีย) นาทีที่ 2:41 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เวียด อันห์ โด (นิวซีแลนด์-เวียดนาม) ชนะทีเคโอ เรียว ฮิรายามะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:48 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)