เดือดกระแทกใจ! “วรพล” ปิดเกมไว “ก้องกุลา”, “พาร์แฮม” อัดน็อก “ไทสัน” ศึก ONE ลุมพินี 127

จบลงไปอย่างสุดมันสำหรับศึก ONE ลุมพินี 127 ที่ยกทัพนักสู้ฝีมือดีมาแลกเดือดกันแบบไม่ยั้ง 12 คู่ ยิงสดสู่สายตาแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” นักชกสายลุยจากบุรีรัมย์ ออกโรงดับซ่า “ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์” มวยฝีมือฟอร์มแรงจากร้อยเอ็ด ในกติกามวยไทย 142 ป. คู่นี้จบไวเกินคาด โดย “วรพล” เดินบุกสาดอาวุธดุดันตั้งแต่เกมเริ่ม แม้จะ “ก้องกุลา” จะโต้ได้สวยในหลายจังหวะแต่ต้านหมัดชุดอันทรงพลังและแม่นยำของอีกฝ่ายไม่ได้ โดนกดร่วงลงพื้นไป 3 ครั้งติดต่อกัน ส่งให้ “วรพล” ชนะทีเคโอไปในยกแรกเท่านั้น
คู่รอง “ไทสัน แฮร์ริสัน” มวยบู๊พลังล้น วัย 24 ปี จากออสเตรเลีย ปะทะ “พาร์แฮม กีราติ” กำปั้นอาวุธหนัก วัย 21 ปี จากอิหร่าน ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ทั้งคู่เปิดหน้าแลกดุเดือดตั้งแต่เสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “พาร์แฮม” เดินไล่บี้ด้วยอาวุธหนักจน “ไทสัน” มีอาการเซ แต่ยังอึดต้านไว้ได้จนจบยก เข้าสู่ยกสอง “พาร์แฮม” ตบเกียร์ห้าบู๊ไม่ยั้ง ส่งให้ “ไทสัน” รับมือไม่ทัน โดนหมัดเข้าเต็มหน้าร่วงลงพื้นลุกไม่ขึ้น พ่ายน็อกทันที “พาร์แฮม” จึงคว้าชัยพร้อมโบนัสกลับบ้านสมใจ
คู่เอกภาคอินเตอร์ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” จอมบู๊จากบัลแกเรีย รัวหมัดซัดเข้าลำตัว “มาเชจ์ คาร์ปินสกี” กำปั้นอันตรายจากโปแลนด์ จนจุกลุกขึ้นยืนสู้ต่อไม่ไหว ชนะน็อกไปในยกแรกเท่านั้นในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ทำให้ “บ็อกดัน” ได้โบนัสเป็นครั้งที่ 3 ในรายการนี้
ตลอดการต่อสู้ทั้งรายการเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้น โดยมีนักกีฬาฟอร์มกระแทกใจทั้งหมด 7 คนที่คว้าโบนัสคนละ 350,000 บาทไม่รวมค่าตัว จาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้แก่ พาร์แฮม กีราติ, “พิชิตชัย พีเค.แสนชัย, ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน, เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท, บ็อกดัน ชูมารอฟ, ลูคัส กานิน และ ฌอง โคลด ซาคลาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 127
คู่เอก วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะทีเคโอ ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ 2:49 ของยกแรก (มวยไทย 142 ป.)
คู่รอง พาร์แฮม กีราติ (อิหร่าน) ชนะน็อก ไทสัน แฮร์ริสัน (ออสเตรเลีย) นาทีที่ 0:53 ของยก 2
(มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
พิชิตชัย พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง นาทีที่ 2:56 ของยกแรก
(มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะน็อก เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ นาทีที่ 1:39 ของยก 2 (มวยไทย 128 ป.)
ฟ้าลิขิต นายกจอยปราจีน ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮาหมัด เรโด (อินโดนีเซีย) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท ชนะทีเคโอ เหลี่ยมเพชร ส.เดชะพันธ์ นาทีที่ 1:03 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
บ็อกดัน ชูมารอฟ (บัลแกเรีย) ชนะน็อก มาเชจ์ คาร์ปินสกี (โปแลนด์) นาทีที่ 2:40 ของยกแรก
(คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
เอริก ลูอิส (สหราชอาณาจักร) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แมมเมด อัมราลิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)
(มวยไทย 160 ป.)
ตังตัง ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซินเทีย ฟลอเรส (เม็กซิโก) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
น้องมอส ลูกบ้านใหม่ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ นารูโตะ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ลูคัส กานิน (อาร์เจนตินา) ชนะซับมิชชัน อายูมุ ยามาโมโตะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:03 ของยกแรก(MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ฌอง โคลด ซาคลาก (ฟิลิปปินส์) ชนะทีเคโอ ควน ตรูคิโย (โคลอมเบีย) นาทีที่ 3:05 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)