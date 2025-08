“รีเกียน” ดับห้าว “จอร์จ” รั้งบัลลังก์มวยไทย “เสือคิม-รุ่งราวี” ควงเก็บชัยสวย

สนุกสมการรอคอยสำหรับศึก ONE Fight Night 34 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “รีเกียน เออร์เซล” ยังไร้เทียมทาน สามารถรักษาเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) เอาไว้ได้เป็นครั้งที่ 3ขณะที่นักกีฬาไทยต่างพร้อมใจกันโชว์ผลงานยอดเยี่ยม โดย “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ไล่ต้อนชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซาเฟอร์ ซายิก” เปิดตัวระดับโลกสุดปัง ส่วน “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” คืนฟอร์มเก่งยัดแพ้แรกให้กับ “ยูเซฟ อัสซูอิก” ในรอบ 6 ปีคู่เอกของรายการ “รีเกียน เออร์เซล” นักสู้ฝีมือฉกาจ วัย 32 ปี จากซูรินาม ขึ้นทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต ครั้งที่ 3 จากผู้ท้าชิงฟอร์มแรงอย่าง “จอร์จ จาร์วิส” วัย 24 ปี จากสหราชอาณาจักร โดย “รีเกียน” โชว์ความเก๋าเกมอย่างเหนือชั้น โดยใช้เวลาเพียง 1:24 นาที ของยกแรกแจกอาวุธชุดใหญ่ปิดเกมน็อก “จอร์จ” ได้สำเร็จ รักษาเข็มขัดของรุ่นนี้เอาไว้ได้ พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) กลับบ้านไปคู่รอง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” จอมสาดแข้ง วัย 29 ปี จากอุบลราชธานี ขนอาวุธครบเครื่องมาท้าแลกเดือดกับ “ยูเซฟ อัสซูอิก” คู่ชกพลังแกร่ง วัย 30 ปี ตัวแทนจากเดนมาร์ก-โมร็อกโก โดยเกมการชกตลอดทั้ง 3 ยก เป็นไปอย่างสูสี แต่ “รุ่งราวี” มีจังหวะออกแข้งซ้ายดุดันและเข้าเป้าจะแจ้งกว่า ทำให้ได้รับการชูมือให้เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ หยุดฟอร์มแรงของ “ยูเซฟ” ลงได้แบบสวยงามด้าน “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” กำปั้นจอมดุ วัย 29 ปี จากจันทบุรี บู๊ได้ใจแฟนมวยในการประเดิมโชว์ผลงานบนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก พบกับ “ซาเฟอร์ ซายิก” คู่ชกสายแข็ง วัย 27 ปี จากตุรกี โดย“เสือคิม” หลังตกเป็นรองช่วงชกในยกแรก ก็ตัดสินใจบุกฝ่าดงหมัดและแข้งของฝ่ายตรงข้าม พร้อมประเคนทั้งเข่าทั้งศอกขยี้บี้วงในตลอดยกที่เหลือ จน “ซาเฟอร์” ออกอาการหมดแรงชัดเจน ครบ 3 ยก “เสือคิม” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวบนเวทีระดับโลกได้อย่างสวยงาม พร้อมบวกสถิติชนะ 5 ไฟต์ต่อเนื่องสำหรับศึกนี้มีนักกีฬา 2 ราย ที่ทำผลงานปิดเกมโดดเด่นเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงคว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์ เข้ากระเป๋าไปแบบสบายใจ ได้แก่ “ริวโก ทาเคอูชิ” และ “รีเกียน เออร์เซล” รวมยอดทั้งสิ้นกว่า 3,200,000 บาท ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 34คู่เอก รีเกียน เออร์เซล ชนะน็อก จอร์จ จาร์วิส นาทีที่ 1:24 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นไลต์เวต)คู่รอง รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูเซฟ อัสซูอิก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)ชามิล กาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แกรี โทนอน (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)คิริลล์ กรีเชนโก ชนะคะแนนเอกฉันท์ เบน ไทแนน (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)เอลเบก อาลีซอฟ ชนะซับมิชชัน เจเรมี ปาคาทิว นาทีที่ 1:17 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)ริวโก ทาเคอูชิ ชนะน็อก คัง จี วอน นาทีที่ 1:38 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซาเฟอร์ ซายิก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต )เอลลิส บาร์โบซา ชนะทีเคโอ ชามิล อาดูคอฟ นาทีที่ 2:08 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)