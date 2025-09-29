ดราม่ากลางไฟต์! “นาบิล” เผยช็อตพลาดอัดกระจับ “อิเลียส” จนสะดุ้ง

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 21 ปี ลูกครึ่งไทย-แอลจีเรีย เล่าถึงจังหวะพลาดที่หวดแข้งโดนกระจับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 แรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ทำให้ไฟต์เปิดตัวในกติกาคิกบ็อกซิ่งบนสังเวียน ONE ต้องจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน (No Contest)” ในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา
สองยกแรก “นาบิล” ครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจน หลังได้นับคู่แข่งตั้งแต่ยกแรก แต่เมื่ออุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในยกสุดท้าย ไฟต์ที่เกือบจะคว้าชัยชนะได้กลับจบลงอย่างคาดไม่ถึง โดย “นาบิล” ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่มีเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้ และหากมีโอกาสได้รีแมตช์อีกครั้ง เขาสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
“ผมต้องขอโทษทุกคนที่เกมต้องจบแบบไม่มีผลการแข่งขัน นี่เป็นไฟต์แรกของผมในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมีโอกาสได้ชกกับ อิเลียส อันดับ 2 ของแรงกิง ซึ่งเขายังไม่เคยแพ้ใครใน ONE ถ้าไฟต์นี้ผ่านไปด้วยดี ผมน่าจะชนะและมีลุ้นติดแรงกิงไปแล้ว แต่มันก็ไม่จบแบบที่หวัง”
“ผมรู้ว่าเตะโดนกระจับ แข้งนั้นแรงจริง ๆ แต่ผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเขาเลยครับ แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ถ้าได้โอกาสรีแมตช์อีกครั้ง ผมจะระมัดระวังให้ดีที่สุดแน่นอน”
แม้ผลลัพธ์ของการแข่งขันในไฟต์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ “นาบิล” ต้องการ แต่เขามองว่านี่คือบทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้แฟน ๆ ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาในการข้ามสายมาสู่กติกาคิกบ็อกซิ่ง และเจ้าตัวมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสเขย่าบัลลังก์ของ
“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” อย่างแน่นอน
“สำหรับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ผมพร้อมเจอเขาในทั้งสองกติกา แต่ถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่ง ผมขอสร้างผลงานให้ติดแรงกิงก่อน แล้วค่อยเจอกัน”
สัปดาห์ต่อไป ศึก ONE ลุมพินี 127 วันศุกร์ที่ 3 ต.ค.นี้ พบกับคู่เอก “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” จอมบู๊จากบุรีรัมย์ เช็กฟอร์มสด “ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์” มวยฝีมือดีจากร้อยเอ็ด ในกติกามวยไทย 142 ป.
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” กำปั้นแกร่งจากบัลแกเรีย ผู้ผ่านเวที ONE (ใหญ่) มาแล้ว พบกับ “มาเชจ์ คาร์ปินสกี” คู่ชกเชิงสวยจากโปแลนด์ ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)