ดาวรุ่งตัวจี๊ดจากเลบานอน / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

“รามาดาน ออนดาช” ดาวจรัสแสง วัย 18 ปี จากเลบานอน เจ้าของผลงานกวาดชัย 4 ไฟต์รวด บนสังเวียน ONE ลุมพินี ที่สามารถพิชิตใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) มาครองเป็นคนที่ 28 ของรายการในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา “รามาดาน” นักสู้จากเลบานอนที่ชนะรวดมาแล้ว 3 ไฟต์ ขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 2 ของปีนี้ ดวลเดือดกับ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” จอมเก๋าชาวไทย ผู้กวาดชัยมาแล้ว 7 ไฟต์รวด และตั้งเป้าคว้าชัยที่ 8 พร้อมสัญญา ONE เช่นกันเกมการชกเปิดฉากอย่างดุเดือดตั้งแต่ยกแรก ทั้งสองผลัดกันได้นับ 8 ฝั่งละหนึ่งครั้ง ก่อนที่ “รามาดาน” จะโชว์ความแม่นยำ ปิดเกมน็อกได้อย่างเฉียบขาดในช่วงต้นยกสอง คว้าชัย 4 ไฟต์ติดต่อกัน รับโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 2 พร้อมทั้งเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนักกีฬาสังกัด ONE อย่างเต็มตัว บรรลุเป้าหมายที่รอคอยมานานได้สำเร็จเส้นทางนักสู้ของ “รามาดาน” เริ่มฝึกมวยไทยตามรอยพี่ชาย “อับดาลลาห์ ออนดาช” ตั้งแต่ยังเด็ก และเอาจริงเอาจังในกีฬานี้จนฝีมือเก่งกาจเกินวัย โดยกลายเป็นดาวดังทั่วโลกโซเชียลจากคลิปซ้อมมวยไทยที่เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลแต่ฝีมือของเขาไม่ได้มีดีอยู่แค่ในโลกโซเชียลเท่านั้น แต่บนสังเวียนจริง เขาก็ได้รับการการันตีจากการคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) รุ่น 25 กิโลกรัม ในปี 2559 เมื่ออายุได้เพียง 9 ขวบเท่านั้น นอกจากนั้น ยังสามารถกวาดแชมป์มวยไทยจากเวทีอื่น ๆ อีกมากมายในต่างประเทศด้วยหลังจากตระเวนชกมวยในละแวกบ้านเกิดและอีกหลายประเทศ รวมถึงได้โกอินเตอร์ไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สองพี่น้องตระกูล “ออนดาช” ตัดสินใจครั้งสำคัญ อำลาบ้านเกิดเพื่อย้ายมาเรียนรู้วิชามวยไทยต้นตำรับถึงถิ่นกำเนิด ณ ประเทศไทย ในช่วงปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะให้แกร่งยิ่งขึ้น และเดินหน้าตามล่าความฝันในการเป็นนักมวยอาชีพระดับโลกสำหรับ “รามาดาน” แล้ว แม้ต้องจากพ่อแม่มาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ แต่ชีวิตในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากลำบากนัก เพราะเขามี “อับดาลลาห์” พี่ชายผู้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญที่คอยเคียงข้าง สนับสนุนกันมาตลอดทุกย่างก้าว กระทั่งได้โอกาสโชว์ฝีมือบนเวที ONE ลุมพินี และเริ่มสร้างชื่อเสียงของตัวเองในฐานะนักสู้แห่งอนาคตของวงการมวยไทยก้าวแรกของ “รามาดาน” บนสังเวียน ONE ลุมพินี เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อเดือน ม.ค.67 ซึ่งเพียงแค่ไฟต์เปิดตัว เขาก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทันที โดยได้จังหวะสวยปล่อยหมัดตัดลำตัวสุดคมเอาชนะน็อก “ยางดำ จิตรเมืองนนท์” ได้ตั้งแต่ยกแรก แจ้งเกิดอย่างสวยงาม พร้อมคว้าโบนัสก้อนแรก 350,000 บาท ไปครองความร้อนแรงยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เพราะในไฟต์ถัดมา ศึก ONE ลุมพินี 61 เมื่อเดือน พ.ค.67 “รามาดาน” ใช้เวลาเพียง 20 วินาทีแรกของเกม ปล่อยหมัดซ้ายเรียกนับจาก “พิชิตชัย พีเค.แสนชัย” ก่อนจะคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ เดินหน้าสร้างชื่อในฐานะดาวรุ่งสุดจี๊ดของเวทีแห่งนี้เปิดศักราช 2568 “รามาดาน” ยังคงรักษาความร้อนแรงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไฟต์แรกของปีเขายังโชว์ฮุกซ้ายสุดคมใส่ “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” จนเรียกนับ ก่อนจะเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ในศึก ONE ลุมพินี 93 เมื่อเดือน ม.ค. และเดินหน้ามาโชว์ฟอร์มเดือดอีกครั้งด้วยการสยบ “ชาติพยัคฆ์” คว้าชัย 4 ไฟต์รวด พร้อมคว้าสัญญานักกีฬา ONE สมใจปัจจุบัน “รามาดาน” ในวัยเพียง 18 ปี เดินตามเส้นทางที่ฝันไว้ทีละก้าวอย่างมั่นคง เป้าหมายแรกของเขาบรรลุเรียบร้อยแล้ว นั่นคือการเข้าสู่ ONE หลังจากนี้เขายังมีอีกหนึ่งความฝันที่ใหญ่กว่าเดิม นั่นคือการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลก ONE ให้ได้ในอนาคต