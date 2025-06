คู่เอกสุดมัน! “เสือแบล็ค” เล่นทายาก ทุบนิ่ม “แสงอาทิตย์” ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114

ศึกนัดใหญ่ ONE ลุมพินี 114 มอบความสนุกขั้นสุดให้กับผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักสู้ทั้ง 22 คน ต่างเดินหน้าออกอาวุธสุดฝีมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” กำปั้นมากฝีมือ วัย 21 ปี มุ่งมั่นสานต่อฟอร์มเก่งปะทะแกร่ง “เสือแบล็ค ท.พราน 49” มวยเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 28 ปี จากเพชรบุรี ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ป.ยกแรก “แสงอาทิตย์” และ “เสือแบล็ค” ดูเชิงเน้นไม่ประมาท ยกสอง กำปั้นซ้ายของ “เสือแบล็ค” เริ่มทำงาน กดเข้าเป้าเต็มเบ้าหน้าจน “แสงอาทิตย์” เสียอาการ ยกตัดสิน “เสือแบล็ค” เล่นท่ายากฟาดแข้งกลับหลังเรียกนับจาก “แสงอาทิตย์“ ได้ถึง 2 ครั้ง เรียกเสียงเฮทั้งสนาม เมื่อครบ 3 ยก “เสือแบล็ค” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมชัยคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE กู้ความมั่นใจกลับมาได้อย่างสวยงามคู่รองของรายการ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” จอมบู๊สายลุย วัย 36 ปี จากนครศรีธรรมราช เปิดหน้าบู๊ภาค 5 ท้าชนอึด “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” กำปั้นศอกดุดัน วัย 31 ปี จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย 140 ป.ยกแรก “เมืองไทย” ที่กำลังมั่นใจและสดกว่าเปิดหน้าแลกสู้กับ “เสกสรร” แบบดุเด็ดเผ็ดมัน ช่วงที่เหลือ เกมการต่อสู้ยังสนุกดุเดือด เมื่อ “เมืองไทย” และ “เสกสรร” บวกอาวุธหนักกันทีต่อทีแทบลืมหายใจ ครบ 3 ยก ผู้ชี้ขาดบนเวทียกมือให้ “เมืองไทย” เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ เอาชนะนักชกรุ่นพี่ครั้งแรกคู่เอกภาคอินเตอร์ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” นักสู้อาวุธหนัก วัย 26 ปี จากสตูล ปะทะ “รามาดาน ออนดาช” ดาวรุ่ง วัย 18 ปี จากเลบานอน ซึ่งต่างฝ่ายต่างกำสถิติไร้พ่ายมาดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวตยกแรก “ชาติพยัคฆ์” และ “รามาดาน” เปิดฉากแลกเดือด พร้อมตุนนับไปได้คนละหนึ่งครั้ง เข้าสู่ยก 2 “รามาดาน” ชิงจังหวะบวกหมัดส่งนักชกเจ้าถิ่นลงไปนับอีกครั้ง ก่อนตามซ้ำด้วยฮุกซ้ายเข้าเต็มคาง ทำให้ “ชาติพยัคฆ์” หลับกลางอากาศ ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงตัดสินให้ “รามาดาน” เป็นฝ่ายชนะน็อกในยก 2 บวกสถิติชนะรวด 4 ไฟต์ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 2 และคว้าสัญญา ONE มูลค่า 3,300,000 บาท ไปครองสมใจส่วนแก๊งเด็กพัทยา “ปตท. อภิชาติฟาร์ม” และ “ยูนิส อานาน” ที่มาเปิดตัวครั้งแรก ทำผลงานน่าประทับใจไม่น้อย โดยฝ่าย “ปตท.” บู๊ได้ดุเดือดแต่ถูกคู่ชกจากฝรั่งเศสเบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ส่วนน้องชายแชมป์โลก “ยูนิส” เปิดหัวสวยด้วยการชนะเอกฉันท์คู่ชกจากจีนเท่านั้นไม่พอ ศึกนี้ยังมีนักกีฬาที่คว้าสัญญา ONE เพิ่มอีกหนึ่งราย ได้แก่ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” กำปั้นไฟแรง วัย 21 ปี จากอุซเบกิสถาน ที่บุกออกอาวุธครบเครื่อง ก่อนปิดเกมด้วยชัยชนะน็อกในยกที่ 3“เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” มวยบู๊เดือด วัย 27 ปี จากนครศรีธรรมราช ยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 8 พร้อมทุบโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 3นอกจาก “รามาดาน” และ “อัสลามจอน” แล้ว ยังมีอีก 1 รายที่แสดงฝีมือโดดเด่นเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบโบนัส 350,000 บาท ตอบแทนให้ แบบไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “จูราอิ อิชิอิ” รวมเงินรางวัลทั้งหมด 3 ก้อน เป็นเงินกว่า 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 114คู่เอก เสือแบล็ค ท.พราน 49 ชนะคะแนนเอกฉันท์ แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน (คิกบ็อกซิ่ง 140 ป.)คู่รอง เมืองไทย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสกสรร อ.ขวัญเมือง (มวยไทย 140 ป.)เอเลียส อับเดลาลี (ฝรั่งเศส) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ปตท. อภิชาติฟาร์ม (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะน็อก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา นาทีที่ 2:33 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)ยูนิส อานาน (ฝรั่งเศส-ไทย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ หลิว จุนเชา (จีน) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)รามาดาน ออนดาช (เลบานอน) ชนะน็อก ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล นาทีที่ 0:33 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)นาดากะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)อาซาฮี ชินากาวา (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ (มวยไทย 128 ป.)จูราอิ อิชิอิ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ยูเนส มูนีน (โมร็อกโก) นาทีที่ 2:57 ของยก 2 (มวยไทย 120 ป.)ทาคูมะ ซูโดะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชามซูดิน มาโกเมดอฟ (ญี่ปุ่น) (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต)