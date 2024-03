ต้นแบบนักบู๊ “เสือแบล็ค” นับถือความแกร่ง “เสกสรร” ยกให้เป็นไอดอลในดวงใจ

หากพูดถึงชื่อของ “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี เชื่อว่าแฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยหลายคนจะต้องรู้จักเขาในนามนักชกจอมบู๊อาวุธหนักที่โชว์ฟอร์มแกร่ง จนสามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาท) ไปเป็นรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้วโดยผลงานตลอดการชกของ “เสือแบล็ค” บนสังเวียนแห่งนี้ ต้องบอกว่ายอดเยี่ยม เพราะนับตั้งแต่เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี เขาก็สามารถเก็บแต้มชัยแบบไม่ครบยกถึง 4 ไฟต์ติดต่อกัน จนล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ในศึก ONE Fight Night 18 เจ้าตัวได้เฉิดฉายฟอร์มแกร่งบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรก ด้วยการเปิดตำราบู๊แหลกพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคะแนน “สเตฟาน โคโรดี” จากไอร์แลนด์ได้อย่างสุดเร้าใจ พร้อมทั้งสร้างภาพจำในการบู๊สะบั้นหั่นแหลกจนเป็นภาพที่ติดต่อของแฟน ๆ ทั่วโลกล่าสุด “เสือแบล็ค” ได้ออกมาเปิดเผยถึงไอดอลผู้เป็นต้นแบบสไตล์การชกอันบู๊ดุดัน ที่เขาเฝ้าและติดตามมาอย่างยาวนาน ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือ “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมดีเดือดจากแดนใต้ วัย 35 ปี ขวัญใจชาวไทย โดย “เสือแบล็ค” ผู้เป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของชาวกะเหรี่ยงป่าเด็ง เผยว่า“ผมชอบหัวใจนักสู้ของ พี่เสกสรร มาก สุดยอดมาก ผมยกให้เป็นไอดอลของผมเลย ที่ผ่านมาผมพยายามเดินบู๊เดินลุยเข้าใส่คู่ชก ก็เพราะเห็น พี่เสกสรร ชกนี่แหละครับ แล้วคู่ชกแต่ละคนที่พี่เขาเจอมาไม่มีหมู แต่พี่เขาก็เอาชนะมาได้ด้วยสไตล์เดินบู๊แหลก ผมถึงนับถือในความไม่ยอมแพ้และหัวจิตหัวใจของพี่เขาครับ”สำหรับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” มีคิวสานต่อผลงานไร้พ่ายจากปีที่แล้ว ด้วยการเผชิญหน้า “ยูทาโร อาซาฮี” ยอดฝีมือน้องใหม่ วัย 24 ปี จากญี่ปุ่นที่ได้โอกาสเปิดตัวให้คนทั่วโลกได้จดจำ โดยจะดวลกันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 142 ป. ศึก ONE ลุมพินี 58 ที่จะมีการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้ขณะที่ “เสือแบล็ค ท.พราน49” เตรียมล่าชัยในเวทีระดับโลกอีกครั้ง พร้อมดวล “วลาดิเมียร์ คุซมิน” จอมชั้นเชิง วัย 26 ปี จากรัสเซีย โดยพร้อมบู๊กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 21 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.นี้