“ภูริพล” ปิดจ็อบกวาด 4 ทอง กรีฑากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หนที่ 51

“บิว" ภูริพล บุญสอน ลมกรดเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ปิดจ็อบ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 "อินทนิลเกมส์" ที่ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ด้วยการพาทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย คว้าเหรียญทองปิดท้ายในอีเวนต์ส่งท้ายของตัวเอง ซึ่งก็ส่งผลให้เจ้าตัว เหมาคนเดียว 4 เหรียญทอง ในการแข่งขันปีนี้
ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 69 ณ เมนสเตเดี้ยม มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม "บิว" รับหน้าที่วิ่งไม้สุดท้าย โดยผนึกกำลังกับ ซอร์ซี พมพักดี, พอเพียง อันติมานนท์ และ พงศ์ศิริ อ่อนตา ก่อนสับฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 40.22 วินาที คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงิน เป็นของ มรภ.สุราษฎร์ธานี 40.74 วินาที และ ทองแดง มทร.ธัญบุรี 41.11 วินาที
ทั้งนี้ ”บิว“ ยังจบภารกิจในศึกปัญญาชนหนที่ 51 ด้วยการคว้ารวม 4 เหรียญทอง จากวิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, วิ่งผลัดผสม 4X100 เมตร และวิ่งผลัด 4x100 เมตร ขณะที่ประเภทวิ่งผลัด 4X100 เมตรหญิง ทัพไต้ฝุ่นสาวจาก ม.กรุงเทพธนบุรี ที่มี อธิชา เพ็ชรกุล ลมกรดทีมชาติไทย ชุดแชมป์ซีเกมส์ 2025 วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 47.81 วินาที ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัย ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของ ม.การกีฬาแห่งชาติ และเหรียญทองแดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ