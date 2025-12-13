“ภูริพล”​ สับยับคว้าทอง 200 เมตรชาย สร้างสถิติใหม่ซีเกมส์และประเทศไทย

การแข่งขันกรีฑา ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ชิงชัยเป็นวันที่สาม ไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง 200 เมตรชายและหญิง ในรอบชิงชนะเลิศ โดยวิ่ง 200 เมตรชาย “บิว” ภูริพล บุญสอน แชมป์เก่าเมื่อปี 2022 และเจ้าของเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย ในศึกซีเกมส์คราวนี้ ผ่านรอบคัดเลือก เข้าไปชิงชนะเลิศตามคาด
ผลการแข่งขันปรากฎว่า ภูริพล ยังโชว์ผลงานได้ร้อนแรงต่อเนื่อง สับฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 20.07 วินาที สร้างสถิติใหม่ซีเกมส์ โดยดีกว่าของเดิมที่เจ้าตัวทำไว้ 20.37 ใน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม เมื่อปี 2022 และยังทำลายสถิติประเทศไทย ที่ตัวเอง ทำไว้ 20.19 วินาที ใน รายการ คาซานอฟเมมโมเรียล ที่คาซัคสถาน เมื่อปี 2022
นอกจากนี้ ยังดีกว่าสถิติเอเชียนเกมส์ ที่ เฟมี่ โอกูโนเด้ จากกาตาร์ เคยทำไว้ 20.14 วินาที ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2014 และยังดีกว่าสถิติรายการชิงแชมป์เอเชีย ที่ โทวะ อุซาวะ จากญี่ปุ่นทำได้ 20.12 วินาที ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วย
“บิว” คว้าเหรียญทองที่ 2 ในศึกซีเกมส์ 2025 ได้สำเร็จ และมีลุ้นเหรียญทองที่ 3 ในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร ในช่วงเย็น วันจันทร์ ที่ 15 ธ.ค.นี้ ส่วนเหรียญเงิน เป็นของ ลูอิส มาร์ค ไบรอัน จากสิงคโปร์ เวลา 20.72 วินาที และเหรียญทองแดง เป็นของ มูฮัมหมัด รอสลี เดนนิช อิฟติการ์ จากมาเลเซีย 20.73 วินาที