“น้องน้ำผึ้ง“ คว้าแชมป์คาราเต้ท่ารำ 7 สมัยกีฬามหาวิทยาลัย ในสังกัด “อาร์แบค“

“น้องน้ำผึ้ง” มนสิชา สกุลรัตนธารา นักคาราเต้ทีมชาติไทย ที่กำลังศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีสุดท้าย
ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคามือ 1 ท่ารำคาราเต้ไทย คว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัย “อินทนิลเกมส์ 2026" ที่เชียงใหม่ เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน และยังเป็นปีส่งท้ายของนักคาราเต้สาววัย 28 ปีรายนี้
ผลงานที่ผ่านตั้งแต่ศึกษาระดับชั้น ป.ตรี ก็คว้าแชมป์ได้ 4 สมัย ขยับขึ้นมาศึกษาระดับชั้น ป.โท ก็คว้าได้อีก 3 สมัย รวมเป็น 7 สมัยพอดี
ส่วนโค้ชก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือ ”โค้ชปุ้ย“ ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา อดีตโค้ชทีมชาติไทยนั่นเอง
