มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบใหม่ แทนตำแหน่งของ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 คน สรุปผลการรับสมัคร มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่
(1) ศ.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร อายุ 48 ปี ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาการบริหารองค์การ ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) ศ.พล.ต.ต.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อายุ 54 ปี ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(3) ศ.พล.ต.ต.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ อายุ 54 ปี ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัคร แบบใบสมัคร รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป