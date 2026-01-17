xs
“เดโช”​ บดชนะแต้ม “ป้อมเพชร”​ คู่เอก One 138 “บอสชาตรี” แจกโบนัส 2.1 ล้านประเดิมศักราชใหม่

เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 16 ม.ค.



ศึก ONE ลุมพินี 138 ต้อนรับศักราชใหม่เต็มอิ่มถึง 14 คู่ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งบทสรุปการแข่งขันทุกคู่มีดังต่อไปนี้

คู่เอกของรายการ “ป้อมเพชร ป๋องสุพรรณ พีเค.” หรือชื่อเดิม “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” นักสู้หน้าเด็ก วัย 27 ปี จากบุรีรัมย์ ท้าชน “เดโช ป.บริรักษ์” มวยเข่าดุดัน วัย 22 ปี จากสงขลา ที่ขยับน้ำหนักมาบู๊เต็มพิกัด ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

ยกแรก “ป้อมเพชร” เปิดเกมชวนทะเลาะ ขณะที่ “เดโช” เน้นรัดกุมไม่ประมาท ยกถัดมา “เดโช” แก้ทางเดินบุก แทงเข่าคลุกวงใน แต่ “ป้อมเพชร” ปักหลักสู้ด้วยศอกคม ยกตัดสินทั้งคู่เปิดหน้าแลกหมดหน้าตักแจกอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้ง เมื่อครบสามยก “เดโช” เป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่า กรรมการชูมือให้ชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์

ส่วนคู่รอง “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” จอมแกร่ง วัย 27 ปี จากสตูล เดินเครื่องบู๊ดวลเดือด “อายัด อัลบัด” มวยฟอร์มแรง วัย 24 ปี จากอิรัก ที่เก็บชัยรวดมา 3 ไฟต์ติด ในการชกกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) 

หลังทั้งคู่ดูเชิงกันในยกแรก “ชาติพยัคฆ์” เร่งเครื่องเดินบุก แต่พลาดโดน “อายัด” สวนศอกกลับจนร่วงเสียนับ ยกตัดสิน “ชาติพยัคฆ์” ไม่มีทางเลือกต้องเปิดหน้าแลกเต็มกำลัง ทว่าท้ายที่สุดไล่ไม่ทัน ครบสามยก กรรมการมีมติเอกฉันท์ให้ “อายัด” เป็นฝ่ายชนะคะแนน คว้าชัย 4 ไฟต์รวดอย่างสวยงาม

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “บราซิล เอกเมืองนนท์” มวยหนุ่มหน้าหล่อ วัย 20 ปี จากกระบี่ เจอบททดสอบด่านหิน วัดฝีมือแกร่งกับ “อูเบด ฮัสเซน” กำปั้นวัยเดียวกัน ตัวแทนจากปากีสถาน-สหราชอาณาจักร ที่ยังไม่แพ้ใครในศึกนี้ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต

ยกแรก “อูเบด” เดินบุกดุดันและรัวอาวุธชุดใหญ่จนเรียกนับได้ก่อน แม้ “บราซิล” จะกัดฟันเอาตัวรอดยืนอยู่ได้ แต่ตลอดช่วงเวลาที่เหลือ “อูเบด” ยังเดินบี้ไม่หยุด จน “บราซิล” ทำอะไรไม่ถนัด ครบสามยก กรรมการชูมือให้ “อูเบด” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติไร้พ่ายในรายการเป็นไฟต์ที่ 5

สรุปผลการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 138 คู่อื่นๆ
เกาะเต่า เพชรสมนึก ชนะน็อก ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป นาทีที่ 2:33 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.), เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โลแกน ชาน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.), เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ ชนะน็อก โตโยต้า อีเกิลมวยไทย นาทีที่ 2:03 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

ทหารเอก นายกเอท่าศาลา ชนะน็อก ขุนพล อ.อู๊ดอุดร นาทีที่ 1:49 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.), รีฟดีน มาสดอร์ ชนะน็อก โมฮาหมัด เรโด นาทีที่ 2:34 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.), อิลยาส อีไซยู ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ลูคัส กานิน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.), โชมะ โอกุมุระ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฉิง ยี่ หัง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

โจ คยอง แจ ชนะทีเคโอ โชตะ นาทีที่ 2:13 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.), ดิโอโก มิเกล ซิลวา ชนะคะแนนเอกฉันท์ คาซูเทรุ ยามาซากิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.), ดีอาส ออเตเกน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อักห์เมด ราบาดานอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.), อานัวร์ ซิสเนรอส ชนะทีเคโอ ชุน ชิราอิชิ นาทีที่ 0:42 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

สรุปตลอดค่ำคืนวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 6 ราย ทำผลงานปิดเกมโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศมอบเงินรางวัลโบนัสพิเศษให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย “ทหารเอก นายกเอท่าศาลา” กับ “ขุนพล อ.อู๊ดอุดร” ที่ได้โบนัสคู่กัน ร่วมด้วย “โจ คยอง แจ”, “รีฟดีน มาสดอร์”, “เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์” และ “เกาะเต่า เพชรสมนึก”
