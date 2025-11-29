“จูลิโอ” มาแกร่งชนะแต้ม “วรพล”, “ลำน้ำมูลเล็ก” เปิดตัวคิกบ็อกซิ่งปัง ในศึก ONE ลุมพินี 135

ศึก ONE ลุมพินี 135 จัดส่งความมันชุดใหญ่ให้แฟนกีฬาต่อสู้ ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน ต่างโชว์ฝีมือล่าแต้มชัยชนะกันอย่างดุเดือด เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” มวยซ้ายดุดัน วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ เจ้าของผลงานชนะ 4 ไฟต์ติด ปะทะ “จูลิโอ โลโบ” จอมบู๊แกร่ง วัย 31 ปี จากบราซิล ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
ภาพรวมสองยกแรก แม้เสียเปรียบด้านสรีระ แต่ “วรพล” เดินบดเข้าคลุกวงในตามสไตล์ถนัดอย่างถึงพริกถึงขิง ขณะที่ “จูลิโอ” อาศัยความแข็งแกร่งดักสวนไม่มียอม เข้าสู่ยกตัดสิน “วรพล” เริ่มแผ่วให้เห็นชัด เปิดช่องให้ “จูลิโอ” เดินเครื่องใส่อาวุธชุดใหญ่ถล่มเข้าเป้า ครบสามยก “จูลิโอ” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าชัยฉลองการคัมแบ็กในรอบเกือบ 2 ปี
คู่เอกภาคอินเตอร์ “ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99” นักสู้ดีกรี “ยอดมวย กกท.” วัย 27 ปี จากบุรีรัมย์ ประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกในชีวิต พบกับ “ฮาเวียร์ กัลเวซ” น้องใหม่ดีกรีแชมป์ วัย 24 ปี จากสเปน
ยกแรก “ลำน้ำมูลเล็ก” อาศัยความเก๋าดักออกอาวุธได้จะแจ้ง ขณะที่ “ฮาเวียร์” กัดฟันเดินลุยเข้าแลกแบบไม่มีกลัว ช่วงที่เหลือแข้งซ้ายของ “ลำน้ำมูลเล็ก” เริ่มทำงานต่อเนื่อง ไล่เตะจนนักสู้จากแดนกระทิงดุเสียจังหวะทำอะไรไม่ถนัด ครบสามยก กรรมการชูมือให้ “ลำน้ำมูลเล็ก” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งได้อย่างสวยงาม
ตลอดการแข่งขันสุดเข้มข้นในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 2 ราย ได้แก่ “โคจิโร ชิบะ” และ “ทอม คีโอ” โชว์ออกอาวุธปิดเกมโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลตอบแทนคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 135
คู่เอก จูลิโอ โลโบ (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง ก้องไกล ส.สมหมาย ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เคนดู เออร์วิง (สหรัฐอเมริกา) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อีสานเหนือ โชติบางแสน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กายสิทธิ์ สิงห์มาวิน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ตังตัง ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮาเวียร์ กัลเวซ (สเปน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ทอม คีโอ (ไอร์แลนด์) ชนะน็อก มาฮาน โฟตูฮี (อิหร่าน) นาทีที่ 2:12 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
หว่อง จี เชง (ฮ่องกง) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โอลีเวีย ดาบรอว์สกี (โปแลนด์) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โคจิโร ชิบะ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ศิลาชัย สจ.แดนระยอง นาทีที่ 1:04 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ชายัน ออร์ซัค (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ อิมราน ซาติเอฟ (กาตาร์) นาทีที่ 3:45 ของยก 2 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาซาเรธ ลัลทาซูอาลา (อินเดีย) ชนะน็อก มาซากิ ซูซูกิ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:17 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)