“วิว” ฮึดไม่ขึ้น พ่ายอดีตแชมป์โลก จอดป้ายรอบก่อนรองฯแบดมินตันอินเดีย โอเพ่น

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ที่กรำศึกหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ฮึดเร่งไม่ขึ้น สุดท้ายต้องจอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ หลังปราชัยให้กับ โลห์ เคียน ยิว อดีตแชมป์โลก ปี 2021 มือ 10 ของโลก จากสิงคโปร์ 1-2 เกม 21-14, 15-21, 17-21 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026 ที่อินเดีย เมื่อ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา
ในแมตช์ดังกล่าวใช้เวลาแข่งขันกันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 9 นาที ชัยชนะนัดนี้ ทำให้ โลห์ เคียน ยิว ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ โจนาธาน คริสตี้ มือ 4 ของโลก จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ คริสโต โปปอฟ มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส มา 2-0 เกม ในวันเสาร์ ที่ 17 ม.ค.นี้ ต่อไป