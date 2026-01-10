“กุลวุฒิ” เข้าชิงขนไก่มาเลเซียโอเพ่น ลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์ 1000 เป็นครั้งแรก

การแข่งขันแบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่มาเลเซีย เมื่อ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และหนึ่งเดียวของไทยยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ ผ่านเข้ามาดวลกับ โจนาธาน คริสตี้ มือ 4 ของโลก จากอินโดนีเซีย
แม้สถิติการพบกัน 14 ครั้ง ก่อนหน้านี้ “วิว“ จะเป็นรองเล็กๆ เพราะชนะได้ 6 และแพ้ไป 8 หน แต่แมตช์นี้เป็นหนุ่มไทยที่เล่นด้วยความมั่นใจ ตบเอาชนะไป 2 เกมรวด 21-16 และ 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 3 นาที
“วิว” ผ่านเข้าชิงทัวร์นาเมนต์ ระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 เป็นครั้งแรก และเข้าไปลุ้นแชมป์แรกของปี 2026 โดยรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 11 ม.ค.นี้ กุลวุฒิ จะรอดวลกับผู้ชนะระหว่าง ฉี ยู่ฉี มือ 1 โลกจากจีน หรือ อันเดอร์ส แอนทอนเซ่น มือ 3 โลก จากเดนมาร์ก