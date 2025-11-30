“พลอย” จอดรอบ 8 หญิงเดี่ยวปิงปองเยาวชนโลก

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนโลก ที่เมืองคลูจ นาโปกา ประเทศโรมาเนีย เมื่อช่วงดึกวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา นักกีฬาไทยยังมีคิวลงทำการแข่งขัน
ในประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี “น้องพลอย–กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล” ที่ก่อนหน้านี้จับคู่กับ "นอร์ตัน" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก คู่ผสม ยู-15 ลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศดวลกับ โคฮารุ อิตากากิ มือวางอันดับ 4 ของรายการ จากเยอรมัน
ผลการแข่งขันปรากฎว่า “น้องพลอย” สู้เต็มที่ ก่อนจะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 2-4 เกม 10-12, 4-11, 11-9, 11-3, 8-11, 5-11 จอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศในอีเวนท์สุดท้ายที่ลงสนาม อย่างไรก็ตามผลงานการคว้าแชมป์คู่ผสม กับ “นอร์ตั้น” ยังนับเป็นผลงานสุดยอดเยี่ยม เพราะถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเทเบิลเทนนิสไทย