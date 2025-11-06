“เจล สระบุรี” ขึ้นเบอร์ 1 โลกสนุกเกอร์หญิงรุ่นยู-21

ผลพวงจากการคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพ 2 รายการติดต่อกันของ นฤชา เพิ่มพูล หรือ เจล สระบุรี จอมคิวดาวรุ่งชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่งเจ้าตัวขยับแซง เอลลิตส์ สก็อตต์ จากอังกฤษ ขึ้นสู่มือ 1 ของโลก ในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปีหญิงเป็นที่เรียบร้อย จากการประกาศจัดอันดับโลกล่าสุดของสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลก
สำหรับ เจล สระบุรี เจ้าของเหรียญเงินเวิลด์เกมส์ 2025 กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม เจ้าตัวคว้าแชมป์รุ่นยู-21 หญิง ในศึกสนุกเกอร์อาชีพ ออสเตรเลียน วีเมนส์ โอเพน 2025 ที่ออสเตรเลีย ในช่วงต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อปลายเดือนต.ค.ที่ผ่านมา จะมาได้แชมป์รุ่นยู-21 ในรายการนิช คิว วีเมนส์ โอเพ่น 2025 ที่ ไฮ-เอนด์สนุกเกอร์คลับ ซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของโลกในรุ่นยู-21 หญิงได้ด้วย
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกเยาวชนหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปีมาครองเป็นสมัยแรกได้ด้วย
สรุปอันดับโลกสนุกเกอร์หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี
1 นฤชา เพิ่มพูล (ไทย) 41,500 คะแนน
2 เอลลิส สก็อตต์ (อังกฤษ) 34,500 คะแนน
3 โซเฟีย นิค (สก็อตแลนด์) 24,750 คะแนน
4 โซอี้ คิลลิงตัน (อังกฤษ) 20,250 คะแนน
5 ลอร่า คิลลิงตัน (อังกฤษ) 15,000 คะแนน
6 ปัณชญา จันทร์น้อย (ไทย) 14,875 คะแนน
ภาพ : World Women's Snooker (WWS)