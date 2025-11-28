เรนวูดผนึกปิงปองไทย จัดศึกลูกเด้งเยาวชนประวัติศาสตร์สานสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน

เรนวูด กรุ๊ป ผนึกกำลัง สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ” สานสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน ระเบิดศึกลูกเด้งเยาวชนครั้งประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยมิตรภาพไทย – จีน ประจำปี 2568 ณ อาณาจักรเรนวูด ปาร์ค 6-7 ธ.ค.นี้ สมาคมเทเบิลเทนนิสไทยหวังเป็นโมเดลพัฒนานักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก เตรียมส่งผู้เล่นเยาวชนทีมชาติ ลงดวล 25 นักตบเยาวชนมือดีจากจีน
เรนวูด กรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับโลก โดย มูลนิธิวัฒนธรรม Reignwood ปักกิ่ง ประกาศจับมือพันธมิตรสำคัญ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และ กลุ่มกีฬาแห่งมณฑลซ่านซี ร่วมเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แห่งวงการกีฬา จัดงาน “การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย – จีน ประจำปี 2568” มุ่งใช้มาตรฐานกีฬาสู่สากลเป็นสื่อกลางกระชับมิตรภาพ ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยงานแถลงข่าวมีขึ้นที่ พระตำหนักเหรินโซ่ว ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ภายในโครงการ เรนวูด ปาร์ค จ.ปทุมธานี เมื่อ 28 พ.ย.68 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมประกาศความพร้อม
วรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “เรนวูด กรุ๊ป“ และมูลนิธิฯ มีปณิธานแน่วแน่ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะใช้กีฬาเป็นภาษาสากลในการเชื่อมโยงเยาวชนไทยและจีน และเราภูมิใจที่ได้ใช้พื้นที่ Reignwood Park เป็นเวทีแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืน สอดรับกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
นายสกุล อริยโชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาคมฯ ได้เข้ามาร่วมวางแผนและจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เวทีที่เรนวูดริเริ่มขึ้นนี้ เป็นบททดสอบฝีมือที่แท้จริง โดยทางจีนได้คัดเลือกนักกีฬาระดับท็อปจากกว่า 600 คน เหลือเพียง 25 คนเพื่อมาเยือนไทย ในขณะที่ทางสมาคมฯ ได้ส่งชุดเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2568 ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศลงทำการแข่งขัน นี่จึงเป็นแมตช์คุณภาพที่หาชมได้ยากและจะเป็นโมเดลของการพัฒนานักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก
“สำหรับปิงปองนั้น จีนเป็นเจ้าของโลก การแลกเปลี่ยนร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และด้วยความที่มูลนิธิเรนวูด สามารถเชื่อมโยงกับประเทศจีนได้ ทางสมาคมจึงร่วมมือกับทางเรนวูด
ในการขอสนับสนันเพื่อขอแลกเปลี่ยนเยาวชนของไทยกับทางจีนมาฝึกซ้อมร่วมกัน รวมถึงสมาคมก็มีแผนจะทาบทามผู้ฝึกสอนฝีมือดีจากจีนมาช่วยพัฒนานักกีฬาไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่ได้รับความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อย่าง เรนวูด”
พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน เผยว่า การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2568 ที่โรงยิมของโรงเรียนนานาชาติ KIS ภายในโครงการ Reignwood Park ครอบคลุมประเภททีมชาย ทีมหญิง และประเภทคู่ นอกจากนี้ เยาวชนจะได้เปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนกีฬาปิงปองจีน-ไทย” เพื่อเรียนรู้รากเหง้าแห่งความสัมพันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาเรนวูด ก็ให้การสนับสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการกีฬา ด้วยการสนับสนุนฟุตบอล และกอล์ฟ ส่วนเทเบิลเทนนิส เรายินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนต่อไปในภายภาคหน้าด้วย เพื่อพัฒนาวงการต่อไป และหากกีฬาใดที่อยากจะให้เราช่วย ก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
สำหรับช่องทางการรับชม แฟนกีฬาชาวไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์นี้ได้ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทางยูทูปช่องจีนและไทย และติดตามความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียของ Reignwood Park, Reignwood Group และมูลนิธิ Reignwood โดยในวันเสาร์ ที่ 6 ธ.ค.นี้ จะมีการแข่งขันแมตช์พิเศษระหว่าง “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง มือ 1 ประเทศไทย และมือ 71 ของโลก กับ ฟ่าน ซื่อฉี แชมป์กีฬาแห่งชาติ ทีมหญิง ประจำปี 2025 ด้วย