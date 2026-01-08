“วิว” ทุบหนุ่มญี่ปุ่นมือ 25 โลก เข้าก่อนรองฯขนไก่มาเลเซียโอเพ่น

การแข่งขันแบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา เกมในประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ลงเล่นในรอบ 16 คนสุดท้าย ดวลกับ โกกิ วาตานาเบะ มือ 25 ของโลก จากญี่ปุ่น
คู่นี้เคยพบกันมา 5 ครั้ง “วิว” สถิติข่มเล็กน้อย ชนะได้ 3 ครั้ง และ 2 ซึ่งครั้งล่าสุดเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ อาร์คติก โอเพ่น 2025 “กุลวุฒิ” ชนะได้ 2 เกมรวด
มาแมตช์นี้ กุลวุฒิ วางลูกได้อย่างแม่นยำและเด็ดขาด เป็นฝ่ายคุมเกมได้ทั้งหมด ก่อนจะตบเอาชนะไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-14 ใช้เวลา 47 นาที “วิว” ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายได้สำเร็จ โดยจะไปดวลกับ อเล็กซ์ ลาร์นิเยร์ มือ 16 ของโลก จากฝรั่งเศส ต่อไป