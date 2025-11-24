'แฮร์รี คลาร์ก' จากออสเตรเลีย โชว์ฟอร์มสมราคามือ 1 โลก ป้องกันแชมป์สเก็ตบอร์ดดาวน์ฮิลล์ที่เชียงราย

การแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวน์ฮิลล์ชิงแชมป์โลก “ไทยแลนด์ ทรอปิคอล ดาวน์ฮิลล์ เรซ 2025” โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ที่บ้านร่มฟ้าผาหม่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร หลังจากปีแรกประสบความสำเร็จที่จังหวัดแพร่ และด้วยการต้อนรับ อัธยาศัยไมตรี การต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้คนในพื้นที่ อาหาร และสภาพอากาศความสวยงามของเส้นทางแข่งขัน ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากนักกีฬาชั้นนำทั่วโลกจาก 18 ประเทศ รวม 93 คน ที่มาร่วมประชันความเร็วในปีนี้
ผลการแข่งขันปรากฏว่า แฮร์รี คลาร์ก อดีตแชมป์โลกและมือ 1 ของโลกชาวออสเตรเลีย ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการป้องกันแชมป์ประเภทชายได้สำเร็จตามความคาดหมาย ส่วนประเภทหญิง แชมป์ตกเป็นของ ไรเดลล์ จอมซิ่งจากประเทศฟิลิปปินส์ ขณะที่นักกีฬาไทย “แนน” นวลสมร พิมพ์เชื้อ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 3 มาครองได้สำเร็จ
โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ มีแผนจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้า หลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักกีฬาทั่วโลก และมีเป้าหมายใหญ่ปลายปีนี้การคว้า 6 จาก 8 เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้