“กุลวุฒิ” หืดเล่น 3 เกม ก่อนเฉือนหนุ่มซามูไร ลิ่ว 16 คนขนไก่อินเดียโอเพ่น

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 โลก เจ้าของแชมป์มาเลเซีย โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ก่อน ต้องออกแรงเหนื่อยเล่นถึงเกม 3 กว่าจะผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว แบดมินตัน โยเน็กซ์ ซันไรท์ อินเดีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่อินเดีย
กุลวุฒิ ที่ลงเล่นในรอบแรก หรือ 32 คนชายเดี่ยว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ต้องออกแรงเหนื่อยถึงเกม 3 กว่าจะเบียดเอาชนะ โกกิ วาตานาเบะ มือ 25 ของโลก จากญี่ปุ่น ที่ตัวเองเพิ่งเอาชนะมาในสัปดาห์ก่อนอีกหน ด้วยสกอร์ 2-1 เกม 21-19, 23-25 และ 21-10 โดยรอบ 16 คน “วิว” รอพบผู้ชนะระหว่าง ลู่ กวางซู มือ 15 ของโลก จากจีน หรือ จัสติน โฮ มือ 39 ของโลก จากมาเลเซีย ต่อไป
ด้านผลประเภทหญิงเดี่ยว “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 16 ของโลก เอาชนะ ซู เหวินฉี มือ 32 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-16, 21-12 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ไปพบศึกหนัก เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน อีกครั้ง โดย บุศนันทน์ เพิ่งพบกับ เฉิน ยู่เฟย ในรอบ 16 คน แบดมินตัน มาเลเซีย โอเพ่น 2026 เมื่อสัปดาห์ก่อน และเป็นฝ่ายพ่ายไป 1-2 เกม
ส่วน “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 17 ของโลก ต้องจอดป้ายที่รอบ 32 คนสุดท้าย ในประเภทหญิงเดี่ยว หลังพ่าย นัตสึกิ นิไดระ มือ 28 ของโลก จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 17-21, 21-18, 14-21