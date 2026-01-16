“เมย์” ควง “บาส-เฟม” เข้าตัดเชือก แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ระเบิดฟอร์มการเล่นสุดดุดัน ก่อนปิดเกมไว ด้วยการใช้เวลาแค่ 29 นาที ไล่ทุบ จาง ไบเหวิน มือ 29 ของโลก จากสหรัฐฯ 2-0 เกม 21-16, 21-12 ในการลงสนามรอบ 8 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026 ที่อินเดีย เมื่ออ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา
ในรอบรองชนะเลิศ ศึกโยเน็กซ์ ซันไรท์ อินเดีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ซึ่งจะแข่งขันกันวันเสาร์ ที่ 17 ม.ค.นี้ รัชนก ผ่านเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่าง อัน เซยอง มือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ หรือ ปูตรี กุสุมา วาร์ดานี มือ 6 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ด้าน “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก ฟอร์มดีเช่นกัน สยบ ทอม กิเกล กับ เดลฟิน เดอรูร์ คู่มือ 5 ของโลก จาก ฝรั่งเศส 2-0 เกม 21-6 และ 21-15 ทะลุสู่รอบรองชนะไปพบศึกหนัก ปะทะ เฝิง หยางเจ๋อ และ หวง ดงปิง คู่มือ 1 ของโลก จากจีน