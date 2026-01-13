เดือดก่อนชิงเข็มขัด! “นิโค” โชว์ซ้อมหนัก ลุย “ชาโด้” เดิมพันแชมป์เฉพาะกาล

“นิโค คาร์ริลโล” จอมน็อกเอาต์ วัย 27 ปี จากสกอตแลนด์ เจ้าของอันดับ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เปิดภารกิจเร่งเครื่องซ้อม ก่อนวัดฝีมือ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้แกร่ง วัย 25 ปี จากตาก ผู้รั้งเบอร์ 3 ในแรงกิงรุ่นเดียวกัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ในศึก ONE Fight Night 40 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 69
การโคจรมาพบกันของทั้งคู่เปรียบเสมือน “นัดตัดสิน” เพื่อหาคำตอบว่าใครคู่ควรที่สุดสำหรับตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลในเวลานี้ ซึ่งจะนำไปสู่การท้าชิงอำนาจกับราชันตัวจริงอย่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ในลำดับต่อไป
ไฟต์สำคัญขนาดนี้ “นิโค” ไม่รอช้าต้องรีบเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมทันที ล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยคลิปวิดีโอเบื้องหลังการฟิตซ้อม ลงบนช่องยูทูบส่วนตัว Nico Carrillo โดยใช้ชื่อคลิปว่า Week 1 in Fight Camp - I'm back baby, Nico Carrillo ซึ่งปัจจุบันได้มียอดคนดูเกือบแตะหลัก 10,000 วิวแล้ว
ภายในคลิปได้เผยให้เห็นถึงเบื้องหลังขั้นตอนการเตรียมพร้อมสุดเข้มข้นของ “นิโค” ในประเทศไทย ตั้งแต่การซ้อมวิ่งไปจนถึงการเล่นเชิงแบบเต็มพิกัด นอกจากนี้ยังมีการทำพิลาทิสและโยคะเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รวมถึงช่วงพักผ่อนแบบผ่อนคลายที่แทรกเข้ามา ท่ามกลางความโหดของการเตรียมตัวก่อนล่าแชมป์ครั้งนี้
เตรียมรอลุ้นกันว่าความพยายามครั้งนี้ของ “นิโค” จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ เมื่อต้องมาดวลกับมวยที่มีชั้นเชิงอย่าง “ชาโด้” สุดท้ายใครจะได้ประกาศศักดิ์ศรีนั่งบัลลังก์เฉพาะกาล ห้ามพลาดชม!