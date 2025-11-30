ลั่นกลางวง! “นาบิล” โต้กลับ "ยูกิ โยซะ" หลังถูกเมินไม่ติดท็อปคิกบ็อกซิ่ง

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ออกมาตอบโต้ “ยูกิ โยซะ” จอมสาดแข้งจากญี่ปุ่น ที่มองว่าตนยังไม่คู่ควรได้รับโอกาสเปิดศึกตัดเชือกเพื่อหาผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ของ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เนื่องจากยังไร้ชื่อในแรงกิงคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้
การคว้าชัยด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของทั้ง “นาบิล” และ “ยูกิ” ในไฟต์ล่าสุดที่ขึ้นชกพร้อมกันในศึก ONE 173 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา อีกทั้งต่างยังมีเป้าหมายเดียวกัน คือการแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จาก “แฮ็กเกอร์ตี” มาครอง จึงทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งคู่อาจจะต้องโคจรมาพบกันเพื่อหาผู้ท้าชิงคนต่อไป อย่างไรก็ตาม “ยูกิ” ที่กวาดชัยชนะมา 3 ไฟต์รวดในรายการนี้ กลับไม่เห็นด้วยที่จะต้องดวลไฟต์ชิงดำกับ “นาบิล”
“ไฟต์ที่แล้วผมชนะอดีตแชมป์โลก เพชรทนง และล่าสุด ผมปราบ ซุปเปอร์เล็ก มาได้ ถ้าต้องชิงแชมป์เฉพาะกาลกับ นาบิล ที่ยังไม่ติดอันดับแรงกิง มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่”
ด้าน “นาบิล” เองเมื่อทราบว่าถูกพาดพิงถึงก็ไม่รอช้าออกมาโต้กลับ “ยูกิ” แบบแสบ ๆ คัน ๆ ทันที
“ที่เขาพูดว่าผมไม่ได้อยู่ในแรงกิง และยังไม่ควรได้ชิงแชมป์ ผมไม่ซีเรียส เข้าใจความรู้สึกเขาดี ถึงผมไม่มีแรงกิงแต่ผมไม่ใช่นักมวยไก่กา ผมเป็นแชมป์ครับ ฝากไว้ให้คิดแค่นี้”
“ให้เขาชิงไปก่อนเลย เดี๋ยวผมไปเก็บประสบการณ์ก่อน ผมจะได้หวดเขาหนัก ๆ”
สำหรับผลงานล่าสุดของ “นาบิล” คือการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์อดีตแชมป์ K-1 “ฮิโรมิ วาจิมะ” ในการขยับขึ้นมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ครั้งแรกใน ONE ส่วน “ยูกิ” แลกแข้งเดือดเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์เช่นเดียวกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต