ปิดปากเสียงวิจารณ์! “อาลีฟ” ย้ำเคารพ “พระจันทร์ฉาย” แต่มั่นใจคู่ควรท้าชิง

“อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาว วัย 21 ปี ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ เชื่อมั่นในผลงานที่สร้างมาและศักยภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องประกาศลั่นว่าตนคู่ควรขึ้นเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ของ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” อย่างแน่นอน
หลังจากที่ “พระจันทร์ฉาย” ออกมาวิจารณ์ฟอร์มของ “อาลีฟ” ว่ายังไม่คู่ควรกับการเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก อีกทั้งยังมีกระแสดรามาจากคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ที่ “อาลีฟ” เคยตอบกลับแฟนมวยเกี่ยวกับ “พระจันทร์ฉาย”
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาล่วงเกิน และให้ความเคารพรุ่นพี่ในฐานะแชมป์โลกมาโดยตลอด พร้อมย้ำว่าผลงานที่ผ่านมาเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองบนสังเวียนว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ท้าชิง
“ไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพพี่ พระจันทร์ฉาย นะครับ เขาเป็นนักมวยที่เก่งมาก ผมนับถือเขามาก ๆ ทุกครั้งที่เจอหน้าผมยกมือไหว้เสมอ แต่บางครั้งแฟนมวยมักเข้ามาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กผมว่า ผมฝีมือยังไม่ถึง ผมก็แค่ตอบกลับไปว่าผมไม่กลัวคนเก่ง ผมกลัวแค่จะไม่มีโอกาสได้ชกมากกว่า ถ้าคอมเมนต์ที่เพจอื่น ผมไม่เคยไปยุ่งหรือโต้ตอบใครอยู่แล้วครับ”
“ส่วนที่พี่ พระจันทร์ฉาย พูดว่าผมยังไม่คู่ควรจะชิงแชมป์โลก จริง ๆ ในรุ่นนี้ผมชนะมาหลายคนแล้วครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ ONE ว่าจะให้ผมเจอกับใคร ผมพร้อมหมด ไม่เคยเลือกคู่ชก เพราะเป้าหมายของทุกคนคือการได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกัน ถ้าวันหนึ่งถึงคิวผม ผมพร้อมสู้สุดชีวิตแน่นอนครับ”
สำหรับ “พระจันทร์ฉาย” มีคิวเปิดศึกรวบเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ในศึก ONE Fight Night 36 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. 68
ต้องมารอดูกันว่า “พระจันทร์ฉาย” จะสามารถรักษาสถานะแชมป์โลก 2 กติกาไว้ได้หรือไม่ และไฟต์ที่ “อาลีฟ” ใฝ่ฝันอยากชิงบัลลังก์ของ “พระจันทร์ฉาย” จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แฟนกีฬาติดตามตอนต่อไป!