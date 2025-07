ตามคาด! “ยูกิ โยซะ” เปิดบ้านดวลแข้ง “ซุปเปอร์เล็ก” ศึก ONE 173

ONE ประกาศอัดคู่เพิ่ม เติมความมันในศึก ONE 173 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งเจ้าถิ่น เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยทั้งคู่จะวัดพลังแข้งกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)หลังจากเรียกหากันไปมาผ่านโซเชียลกันได้พักใหญ่ ในที่สุด ONE ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ รอนาน จัดให้ทั้งคู่ได้ดวลกันให้รู้ดำรู้แดงบนสังเวียนอย่างรวดเร็วทันใจ ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่า “เครื่องจักรนักเตะ” จากแดนสยาม จะปรามความห้าวของนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อปแห่งแดนซามูไรได้หรือไม่?“ยูกิ” กำลังอยู่ในช่วงพีกสุดขีด นับตั้งแต่เปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE เขากวาดชัยมาแล้ว 2 ไฟต์รวด เริ่มจากการหยุดสถิติไร้พ่ายของ “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักชกรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อเดือน พ.ค. ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ด้วยการโค่น “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และมือวางอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 116 เมื่อกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ครั้งนี้ “ยูกิ” ตั้งเป้าจะประกาศศักดาปราบ “ซุปเปอร์เล็ก” ต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิด เพื่อลุ้นมีชื่อเข้าสู่แรงกิง และปูทางสู่การชิงบัลลังก์ในอนาคตด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นเจ้าของสถิติสวยหรู กวาดชัยชนะมาแล้วมากถึง 15 จาก 17 ไฟต์ในรายการนี้ รวมถึงชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งถึง 4 ครั้ง โดยหนึ่งในนั้นคือการชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทาเครุ เซกาวา” เพื่อนร่วมทีมของ “ยูกิ” ในศึก ONE 165 เมื่อเดือน ม.ค. 67 ปัจจุบันเขาคือเจ้าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และยังรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ในแรงกิงคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตอีกด้วยโดยครั้งนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” จะลงแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่งถือเป็นการเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีในฐานะนักชกจากแรงกิงที่ต้องรักษาเก้าอี้ไว้ให้มั่น เพื่อเปิดอีกหนึ่งเส้นทางสู่บัลลังก์ของรุ่นนี้ต่อไปทั้ง “ยูกิ” และ “ซุปเปอร์เล็ก” ต่างขึ้นชื่อเรื่องแข้งสุดอันตรายเป็นไม้ตายประจำตัว ต้องรอดูว่าในการปะทะกันครั้งนี้ แข้งใครจะแกร่งกว่ากัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ห้ามพลาดชม!