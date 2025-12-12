คาใจไม่หาย! “ตะวันฉาย” ขอคิดบัญชีแค้น “มาซาอากิ” พร้อมเร่งยกระดับคิกบ็อกซิ่ง

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ย้ำเป้าหมายชัด อยากมีโอกาสแก้มือกับ “มาซาอากิ โนอิริ” คู่ปรับเก่าชาวญี่ปุ่น มั่นใจผลลัพธ์จะไม่ซ้ำรอยเดิม เพราะตนมุ่งพัฒนาฝีมือทางสายคิกบ็อกซิ่งต่อเนื่อง หวังตะลุยไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่คือการได้เป็นแชมป์โลก
ความพ่ายแพ้ต่อ “มาซาอากิ” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. 68 ภายใต้การต่อสู้กติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ยังคงเป็นบาดแผลฝังใจของ “ตะวันฉาย” ไม่ลืมเลือน โดยเจ้าตัวยอมรับทำผลงานได้ไม่ตามเป้า กลายเป็นบทเรียนสำคัญในอาชีพต่อสู้
“ผมผิดหวังมากหลังแพ้ให้กับ มาซาอากิ มีหลาย ๆ อย่างที่ผมไม่สามารถพูดได้ เอาไว้ไปแก้ตัวใหม่ ผมไม่เคยอยากย้อนกลับไปดูผลงานในไฟต์นั้นเลย เพราะรู้ดีว่าทำผิดพลาดตรงไหนบ้าง วันนั้นผมยังมีศักยภาพไม่เต็มร้อยเหมือนทุกครั้ง หลายคนน่าจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวผม เพราะชกผิดฟอร์มไปเอง”
“บทเรียนที่ผมได้จากครั้งนั้นคืออะไรที่ไม่แน่นอน ยังไม่พร้อมก็อย่าไปฝืน แต่ไม่มีใครที่ชกไม่นานแล้วขึ้นไปเป็นแชมป์ได้เลย ทุกอย่างต้องมีการพัฒนา และพิสูจน์ตัวเองอีกหลายอย่างครับ”
นอกจากนี้ “ตะวันฉาย” ยังได้แสดงความมุ่งมั่นชัดเจนว่าอยากล้างตา “มาซาอากิ” ให้สำเร็จ โดยพร้อมพิสูจน์ฝีมือในเส้นทางสายคิกบ็อกซิ่งอย่างเต็มที่ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา
“ถ้าเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นไปได้ที่เขาอาจเอาชนะผมได้อีกครั้ง แต่เราต่อสู้กันเพียงแค่ไฟต์เดียว อย่าเพิ่งตัดสินใจ เดี๋ยวผมกลับมาเอาคืนเขาแน่ ไม่มีใครไม่เคยแพ้ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งได้ไหมครับ”
หลังจากฟื้นจากอาการบาดเจ็บ “ตะวันฉาย” ได้ฤกษ์คืนสังเวียนในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต พบกับ “หลิว เมิงหยาง” คู่ชกจากจีน ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 137 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. งานนี้ “ตะวันฉาย” จะโชว์ฟอร์มเก่งได้หรือไม่ต้องติดตาม!