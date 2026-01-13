จากกันด้วยดี! ONE ประกาศปล่อยตัว 5 นักกีฬาดัง รวม “เดนิส - อนิสสา”

ONE ประกาศยุติสัญญากับนักกีฬาในสังกัดเพิ่มอีก 5 คน ในปี 2569 ซึ่งรวมถึง “เดนิส พูริช” นักกีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งชื่อดัง และ “อนิสสา เม็กเซน” อดีตผู้ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) พร้อมด้วย “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” นักกีฬามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.), “นิโคลัส วินญา” นักสู้ MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) และ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักกีฬามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ด้วยโควตานักกีฬาในแต่ละรุ่น และแต่ละประเภทกีฬามีจำกัด องค์กรจึงจำเป็นต้องยุติสัญญานักกีฬาที่มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น มีการแพ้หลายครั้งหรือแพ้ต่อเนื่อง เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสทำฟอร์มกลับขึ้นมาใหม่จากการแข่งขันในองค์กรอื่น อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมือ อย่างไรก็ตาม ONE ยืนยันว่าหากนักกีฬาสร้างฟอร์มที่โดดเด่นขึ้นมาได้อีกครั้ง และยังสนใจที่จะกลับเข้าสู่สังกัด ก็ยินดีต้อนรับในอนาคต
“เดนิส พูริช” วัย 40 ปี เริ่มฟอร์มตกหลังจากชนะ “จาค็อบ สมิธ” ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย. 67 และในการปรากฎตัวครั้งล่าสุดในศึก ONE 173 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน
“เดนิส” แพ้ทีเคโอในยก 2 ให้กับ “ทาเครุ เซกาวา” ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต โดยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยตลอด 4 ไฟต์หลัง ส่งผลให้ต้องยุติสถานะนักกีฬาสังกัด ONE นับจากนี้
“อนิสสา เม็กเซน”” นักสู้ชาวฝรั่งเศส-แอลจีเรียวัย 37 ปี เปิดตัวกับ ONE ในปี 2564 อย่างร้อนแรงด้วยชัยชนะรวดใน 3 ไฟต์แรก จนกระทั่งได้โอกาสชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) เฉพาะกาล กับ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ในปี 2566 แต่เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ต่อมาเธอพ่ายคะแนนอย่างฉิวเฉียดให้กับ “แจ็กกี บุนตัน” ในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตที่จัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2567 และปิดฉากในรายการ ONE ด้วยการชนะคะแนน “คานะ โมริโมโตะ” ในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 67
ด้าน “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” แม้จะประเดิมศึกแรกใน ONE ด้วยความพ่ายแพ้ แต่หลังจากนั้นชนะน็อก 4 ไฟต์รวด จนกระทั่งถูกตรวจพบสารต้องห้ามหลายขนานในไฟต์ที่เขาชนะน็อก “เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์” ในเดือน ก.พ. 68 ส่งผลให้ถูกแบนจากการแข่งขันใน ONE
ส่วน “นิโคลัส วินญา” นักชกจากอาร์เจนตินาประเดิมสังเวียนในศึก ONE 171 เมื่อ 20 ก.พ. 68 ด้วยความพ่ายแพ้ จากนั้นก็ไม่สามารถคว้าชัยได้เลยใน 2 ไฟต์ต่อมา ONE จึงตัดสินใจยุติสัญญา
ขณะที่ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” แจ้งเกิดใน ONE หลังจากต่อกรอย่างสูสีกับอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และก้าวขึ้นมารั้งตำแหน่งหนึ่งในท็อปไฟว์ผู้ท้าชิง กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต แต่หลังจากนั้นฟอร์มของเขายังไม่เสมอต้นเสมอปลาย โดยมีสถิติรวมชนะ 4 จาก 10 ไฟต์ ONE จึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญา