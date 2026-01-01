ONE ยังยืนหนึ่งเรื่องเงินรางวัล / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
แม้ล่าสุด ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการมวยจากฝั่งเวทีราชดำเนิน จะจัดไฟต์ใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยม สมกับการครบรอบ 80 ปี ของสนามมวยแห่งนี้ อัดมวยออกมาให้ชม 5-6 คู่ มอบเงินโบนัสแก่นักกีฬามากถึง 4.5 ล้านบาทในไฟต์เดียว
แต่หากมองกันถึงเรื่องค่าตอบแทนแบบเพียวๆ ONE ยังคงยืนหยัดความเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการมอบความสนุกเต็มอัตราให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ตลอดทั้งปี 2568 ที่ผ่านมา จนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก โดยยังคงเป็นสังเวียนที่ให้นักกีฬาได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ แบบไม่มีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากใครทำผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับเกณฑ์การให้โบนัสของ ONE ก็จะได้รับเงินก้อนโตไปแบบไม่รวมค่าตัว
“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาโบนัสว่า นักกีฬาที่จะคว้าโบนัสในแต่ละไฟต์ จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
หนึ่ง ต้องมีหัวใจนักสู้ตัวจริง โดยมีเป้าหมายในการปิดเกมคู่แข่งขันให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้ศิลปะการต่อสู้ในชีวิตจริง คือต้องหยุดคู่แข่งไม่ให้เข้ามาปะทะหรือทำร้าย เพื่อการเอาตัวรอด ไม่ใช่ลักษณะของการต่อสู้เพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อย ๆ
สอง การออกอาวุธโดยการใช้ศิลปะการต่อสู้ในแขนงนั้น ๆ ได้อย่างสวยงาม เข้าเป้า แม่นยำ เกิดประสิทธิภาพในการต่อสู้
เรื่องของความบู๊ ดุดัน เดินหน้าแลกแบบไม่ถอย ไม่ได้เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาโบนัส เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมที่ช่วยเพิ่มอรรถรสและความประทับใจให้กับผู้ชม ซึ่งอาจส่งผลให้นักกีฬามีโปรแกรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
ขณะเดียวกัน การชนะน็อกก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับโบนัสเสมอไป เนื่องจากนักกีฬาทุกคนมีค่าตัวที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนขึ้นชกอยู่แล้ว ส่วนโบนัสถือเป็นรางวัลพิเศษนอกสัญญา ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขผูกมัดตายตัว การพิจารณาจะดูจากหลายองค์ประกอบ รวมถึงความประทับใจของ “บอสชาตรี” เป็นสำคัญ
สำหรับ ONE รายการใหญ่ เงินโบนัสมาตรฐานจะแบ่งเป็นก้อนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และนักกีฬาสามารถรับโบนัสได้มากกว่าหนึ่งก้อนในแต่ละไฟต์ที่ลงแข่ง โดยตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึง ธ.ค.68 มีการจัดการแข่งขันรวมทั้งหมด 16 อีเวนต์ และแจกโบนัสไปทั้งสิ้น 2,050,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองล้านห้าหมื่นดอลลาร์) หรือราว 67,650,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
ขณะที่รายการ ONE ลุมพินี เงินโบนัสมาตรฐานจะแบ่งเป็นก้อนละ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) นักกีฬาสามารถรับโบนัสได้กว่าหนึ่งก้อนหรือ “ดับเบิลโบนัส” (700,000 บาท) หรือ “โบนัสพิเศษ” (50,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1.65 ล้านบาท) ซึ่งเทียบเท่าอัตราโบนัสของ ONE รายการใหญ่ในแต่ละไฟต์ที่ลงแข่งตามแต่ดุลยพินิจของ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง
โดยนับตั้งแต่ ONE ลุมพินี 93 อีเวนต์แรกของปี จนถึง ONE ลุมพินี 137 อีเวนต์ล่าสุด รวม 44 อีเวนต์ มีการแจกโบนัสรวมทั้งสิ้น 60,450,000 บาท (หกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
สรุปรวมสองรายการทั้ง ONE รายการใหญ่ และ ONE ลุมพินี บิ๊กบอส “ชาตรี” สั่งจ่ายเงินโบนัสอัดฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 128,100,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนบาท)