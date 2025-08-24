ด่วน99 มั่นใจตั้งแต่ยก 2 ว่าจะคว้าแชมป์-เร่งน็อกยก 3 รับโบนัส 3.5 แสนบาท

สมฉายา “คนโตตัวเล็ก” สำหรับ ด่วน99 อ.เพชรขุนศึก ที่ควงกำปั้นไล่ถล่มแหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์ ลงไปกองกับเวทีพ่ายน็อกไปในยก 3 ในการชกเป็นคู่เอกศึก RWS คืนวันเสาร์ที่ 23 สค. นอกจากด่วน99 จะแก้มือถอนแค้นได้ ยังสามารถคว้าแชมป์ไลต์ฟลายเวตราชดำเนินมาครองได้ และเป็นแชมป์รุ่นที่ 2 ของเวทีราชดำเนินอีกด้วย
หลังการชก ด่วน99 เปิดเผยว่ายังตื่นเต้นไม่หาย ยอมรับแหลมโพธิ์ยังมีความเร็วและความแข็งแกร่งเหมือนเดิม ในยกแรกรู้สึกอึดอัดเหมือนกัน เพราะยังจับทางไม่ได้ แต่พอยก 2 เห็นเขาโดนหมัดแล้วมีอาการสะดุ้ง ก็เลยเดินกดดันอย่างต่อเนื่อง ยก 2 หากมีเวลาอีกสัก 10 วินาที ก็มั่นใจว่าจะปิดเกมได้ แต่พอมายก 3 เห็นอาการแหลมโพธิ์ที่ยืนไม่นิ่ง ก็เลยไล่ถล่มจนสามารถเอาชนะน็อกได้
การชกในพิกัด 108 ปอนด์ ทำให้รู้สึกว่ามีความแข็งแรง มีอาวุธที่หนักขึ้น อนาคตก็คงขอชกในรุ่นนี้ไปก่อน หากจะทำขึ้นหรือลดลง ก็คงขอแค่ประมาณหนึ่งปอนด์เท่านั้น ตอนนี้ในรุ่น 108 ปอนด์ หากใครอยากได้เข็มขัดก็เชิญได้เลย ตนพร้อมที่จะชกกับทุกคน หรือหากแหลมโพธิ์ต้องการจะขอแก้มือ ก็ยินดีเสมอ
สำหรับโบนัส 350,000 บาท ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มา เพราะไม่คิดว่าจะชนะน็อกได้ ต้องขอบคุณทีมงาน RWS ที่มอบโบนัสให้ รับรองว่าในไฟต์ต่อๆไป จะต่อยให้ประทับใจแฟนมวยทุกครั้ง