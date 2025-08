แค้นนี้ยังคาใจ! “ตะวันฉาย” ประกาศกลางเวที ขอชำระบัญชี “มาซาอากิ”

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ประกาศชัดกลางเวที ต้องการรีแมตช์แก้มือ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ชาวญี่ปุ่นในศึก ONE ลุมพินี 117 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา “ตะวันฉาย” ซึ่งเดินทางมายังสนามในฐานะพี่เลี้ยงของ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ที่มีคิวขึ้นชกในฐานะคู่เอกของรายการ ได้รับเชิญขึ้นมาสัมภาษณ์พิเศษถึงความเห็นในไฟต์ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่จะป้องกันเข็มขัดจากผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ ในคู่เอกของศึก ONE 173 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย “ตะวันฉาย” ได้ใช้โอกาสนี้ประกาศเป้าหมายต่อหน้าแฟนมวยทั่วโลกอย่างชัดเจน ว่าต้องการแก้มือกับ “มาซาอากิ” คู่ปรับที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้เขาด้วยการเอาชนะทีเคโอแบบช็อกโลก ในไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ในศึก ONE 172 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา“คู่ระหว่าง ซุปเปอร์บอน กับ มาซาอากิ ใครจะชนะผมไม่สน ผมสนแค่อยากชกกับ มาซาอากิ ผมนอนไม่เคยหลับเลย ผมต้องการจะพิสูจน์ฝีมือว่าผมเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ได้ ผมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และผมจะคว้าเข็มขัดแชมป์มาครองให้ได้ คอยดูครับ”นอกจากคู่เอกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ” แล้ว ในศึก ONE 173 ยังมีคู่มวยชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE อีกถึง 3 คู่ ด้วยกัน เริ่มจากคู่รอง “รุง รุง” อูมาร์ คาน จอมแกร่งจากเซเนกัล จะขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.)ครั้งแรกจากคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตแชมป์ชาวรัสเซียขณะที่ “ยูยะ วากามัตสึ” นักชกเจ้าถิ่น จะทำหน้าที่รักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก พบกับ “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่จะขยับน้ำหนักขึ้นมาสู้ เพื่อหวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก 2 รุ่น และ “เดนิส แซมโบอันกา” ยอดนักสู้สาวจากฟิลิปปินส์ เตรียมป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ครั้งแรก กับ “อายากะ มิอูระ” นักสู้เจ้าถิ่น ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง