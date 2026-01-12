แฟนกีฬาแห่ส่งกำลังใจให้ “หมิว” ป่วยหน้าบวม-เส้นเลือดฝอยกระบอกตาแตก

ช่วงนี้แฟนๆแบดมินตันไทย ต้องส่งกำลังใจให้ “หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว มือ 8 ของโลก กันเยอะๆ หลังปลายปีก่อนได้รับบาดเจ็บที่น่อง และกล้ามเนื้อขากระตุก จนต้องพักยาวมาแล้วกว่า 1 เดือน และธาตุในการลงแข่งขัน รายการอาชีพ ฤดูกาล 2026 ในช่วงตลอดเดือนมกราคมนี้
ล่าสุดเจ้าตัวโชคร้าย ป่วยหนัก ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง หลังเจอทั้งกรดไหลย้อน ตาบวม และเส้นเลือดฝอยที่กระบอกตาแตกเล่นงาน โดยเจ้าตัวได้อัพเดทอาการป่วยของตัวเองผ่านหน้าเฟซบุ๊ค พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ - Pornpawee Chochuwong ลงข้อความในรูปว่า “กรดไหลย้อน + อ้วก หน้าบวม + เส้นเลือดฝอยที่กระบอกตาแตก Birthday but with me😂“ และใส่ข้อความตอนโพสต์ว่า “ชีวิตสู้กลับสุดๆ5555😂” ซึ่งหลังลงโพสต์ดังกล่าว มีแฟนๆ ต่างแสดงความห่วงใย เข้ามาคอมเม้นต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ “หมิว” วางกำหนดฟื้นฟูตัวเองจากอาการบาดเจ็บ ให้หายดี เพื่อกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมของการแข่งขันในทวีปยุโรป รวมถึงมีศึกใหญ่ อย่าง ออล อิง แลนด์ 2026 ระหว่างวันที่ 3-8 มี.ค.นี้ ที่อังกฤษ รออยู่