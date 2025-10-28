ร.อ.ธรรมนัส เคลียร์ให้แล้ว “หมิว” คืนทัพแบดฯลุยซีเกมส์

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ ประธานบอร์ด กกท. สั่ง กกท. ตั้งกรรมการสอบทุกสมาคมกีฬา ทันที หลัง "หมิว พรปวีณ์" หญิงเดี่ยวมือ 6 โลก บุกทำเนียบขอผ่าตัด สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ย้ำเดินหน้าลุยซีเกมส์ 2025 ชี้เป็นการปฏิรูปวงการให้โปร่งใส
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแก้ไขปัญหาภายในของ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประสานงาน
ร.อ. ธรรมนัส เปิดเผยว่า ตนได้นั่งเป็นประธานการประชุมเพื่อพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และได้ข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขปัญหา โดยได้สั่งการไปยัง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ให้สั่งการต่อไปยัง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทุกสมาคมกีฬาที่มีปัญหา ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สมาคมกีฬาแบดมินตันเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีความโปร่งใสเหมือนกับที่เคยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ในส่วนของนักกีฬาที่ตกเป็นประเด็นอย่าง "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก และ “โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ โค้ชของ หมิว พรปวีณ์ นั้น ร.อ. ธรรมนัส ยืนยันว่า ได้มีการพูดคุยกับทั้งคู่แล้ว และได้ข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ในส่วนของปัญหาภายในสมาคมฯ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบไป ขณะที่ "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ จะเดินหน้าเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันใน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ร.อ. ธรรมนัส ระบุว่าจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดพิเศษ ขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกีฬาทุกประเภท โดยมีเป้าหมายในการ "ชำแหละ" วงการกีฬาในทุกสมาคมให้เข้าสู่ระบบอย่างโปร่งใส เพื่อพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ และเป็นกำลังหลักในการสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป