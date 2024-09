"กิต Three Man Down" อาการล่าสุด ต้องพักรักษาตัวยาวถึงสิ้นปีเพื่อลดความเสี่ยง หลังสูญเสียการมองเห็นกลางภาพ

ทำเอาแฟนคลับชาวป๊อปร็อก ต้องส่งกำลังใจกันรัวๆ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง "GeneLab" ต้นสังกัดของ “กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์” นักร้องนำของวง Three Man Down ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ถึงอาการของเจ้าตัว เกี่ยวกับอาการจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง และสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ จึงต้องหยุดพักการทำงานตลอดทั้งเดือนกันยายน และสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมแต่ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก Three Man Down ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัพเดตอาการล่าสุดของหนุ่ม "กิต" พร้อมประกาศหยุดพักการแสดงยาวถึงสิ้นปี 67 โดยระบุข้อความว่า“ทางค่าย GeneLab ขอแจ้งให้ทราบว่า กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ศิลปินวง Three Man Down ยังคงมีอาการป่วยที่จอประสาทตา สูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ หรือที่รู้จักกันในโรค Vogt–Koyanagi–Harada disease (VKH) โดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งส่งผลทำให้วง Three Man Down จำเป็นที่จะต้องหยุดพักการแสดงในสถานบันเทิง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่วงยังสามารถขึ้นแสดงใน Music Festival ต่าง ๆ, งาน Event และงานแสดงกลางแจ้งที่มีระยะห่างจากผู้ชมได้ทางวง Three Man Down และค่าย GeneLab ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และจะแจ้งความคืบหน้าในการรักษา อัพเดทอาการ รวมถึงการแสดงในอนาคตอีกครั้ง"