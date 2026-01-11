xs
“ณภัทร–วิชญาดา” คว้าแชมป์ "สิงห์ ไทยแลนด์ มิกซ์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ" สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ประเดิมจัดกอล์ฟคู่ผสมครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ณภัทร ไชยพานิช กับ วิชญาดา แรมเมือง คว้าแชมป์ไปครอง
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ประเดิมจัดการแข่งขัน กอล์ฟคู่ผสมครั้งแรก "สิงห์ ไทยแลนด์ มิกซ์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2026" (SINGHA Thailand Mixed Team Championship 2026) ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2569 โดยมีนักกอล์ฟชาย-หญิง รวม 72 คน 36 ทีมเข้าร่วม โดยทีมที่ได้แชมป์ จะได้เข้าโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569

แข่งขัน 3 วัน วันละ 18 หลุม รอบแรก แข่งระบบ "โฟร์ซัม สโตรกเพลย์" (ลูกเดียว สลับกันตี), รอบ 2 "โฟร์บอล สโตรกเพลย์" (ต่างคนต่างตีลูกตัวเอง นับสกอร์ดีสุด) และรอบ 3 รวมสกอร์ผู้เล่นทั้ง 2 คน (Team Combined Stroke)

หลังแข่งขันครบ 3 วัน ทีม "เด็กดง" ที่มี ณภัทร ไชยพานิช กับ วิชญาดา แรมเมือง สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 281 คว้าแชมป์ไปครอง ส่วนรองแชมป์ เป็นของ "Phusurat" ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ กับ ณิชกมล พนาพิศาล สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 และอันดับ 3 "3 D" นัทกร เบ็ญนุกูล กับ กรวรรณ เบ็ญนุกูล 4 อันเดอร์พาร์ 284

โดยณภัทร ไชยพานิช จะเป็นนักกอล์ฟคนที่ 24 ที่ได้เข้าโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569 หลังจากที่ วิชญาดา มีชื่อเป็น 1 ใน 23 คนแล้วจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนทีมรองแชมป์ และอันดับ 3 ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแมตช์เพลย์ ประจำปี 2569 ในเดือนเมษายนต่อไป






