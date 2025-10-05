“ภูมิกิตติ์” ทุบสถิติทัวร์ จบ 17 อันเดอร์ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชน “บางจากฯ”

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ลุยพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสุดท้ายของฤดูกาล 2025 กับรายการ “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ที่สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทำการแข่งขันทั้งหมด 3 วัน (54 หลุม) เป็นหนึ่งในรายการที่เก็บคะแนนสะสมของ WAGR (World Amateur Golf Ranking) และ JGS (Junior Golf Scoreboard)
“บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี, Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี ทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมตลอดฤดูกาล เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ และรุ่น Junior GENZ จำนวน 12 คน โดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม (สนามที่ 1-7) อันดับ 1, 2 และ 3 ในสองรุ่นดังกล่าวทั้งชายและหญิง จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาฝีมือในโครงการของ GENZ Crew
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Genz Golf Camp ที่ เดอะ เจ็นซ์ ได้ร่วมมือกับ Golfing Ground และ Flow Code โดยมี Dr. Rick Sessinghaus โค้ชของ Collin Morikawa รวมถึง Mr.Hallam Morgan พร้อมทีม Flow Code มาร่วมสอนเรื่องของ Mental Game ให้กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์กอล์ฟ จำนวน 28 คน ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม นี้อีกด้วย
หลังจบการแข่งขันรอบสุดท้าย ผลปรากฏว่า ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ กลับมาทำลายสถิติทัวร์อีกครั้งในสนามนี้ จบสามวันทำไป 17 อันเดอร์พาร์ 199 คว้าแชมป์รุ่น Super Genz (ชาย) ไปครอง ส่วนรุ่น Super Genz (หญิง) วิชญาดา แรมเมือง คว้าแชมป์สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209
สรุปผลการแข่งขัน “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” รอบสุดท้าย (5 ต.ค.68) มีดังนี้
รุ่น Special GENZ (ชาย) ที่ 1 ภัทรภัทร สิงห์ถม สกอร์รวม 21 โอเวอร์พาร์ 237 (82-77-78) ที่ 2 ภูวศิษฐ์ สุขุมาลจันทร์ สกอร์รวม 41 โอเวอร์พาร์ 257 (84-80-93) ที่ 3 สิรภพ ศรีสังข์ สกอร์รวม 46 โอเวอร์พาร์ 262 (87-82-93)
รุ่น Special GENZ (หญิง) ที่ 1 พชรพรรณ โชตินุชิต สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 235 (76-83-76) ที่ 2 ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ สกอร์รวม 33 โอเวอร์พาร์ 249 (84-78-87)
รุ่น Super GENZ (ชาย) ที่ 1 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ สกอร์รวมสามวันที่ 17 อันเดอร์พาร์ 199 (63-68-68) ที่ 2 SIWOO PARK สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 (66-68-69) ที่ 3 KANG GEON สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 (72-68-67)
รุ่น Super GENZ (หญิง) ที่ 1 วิชญาดา แรมเมือง สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 (69-68-72) ที่ 2 เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (73-72-72) ที่ 3 BAE YUN SUL สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 (74-73-71)
รุ่น Junior GENZ (ชาย) ที่ 1 Younghui Aiden Cho ชนะเพลย์ออฟ ชนะพายุ จีระประพันธ์กุล ที่จบรอบสุดท้ายเข้ามาเท่ากันที่ 1 อันเดอร์พาร์ 215 (77-70-68) ที่ 2 ชนะพายุ จีระประพันธ์กุล สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (76-68-71) ที่ 3 นรวรรธน์ สินอนันต์วณิช สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 (75-77-74)
รุ่น Junior GENZ (หญิง) ที่ 1 สุธันยา โกมลเกษรักษ์ สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 (70-75-73) ที่ 2 กีรติกา กมลปราณี สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 (72-75-72) ที่ 3 พิมพ์ญาดา นุชนาฎ สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220 (71-75-74)
สำหรับนักกอล์ฟที่ได้เข้าร่วมโครงการ GENZ Crew 2025 และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาฝีมือ จำนวน 12 คน มีดังนี้ รุ่น Super GENZ (ชาย) SIWOO PARK, ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร และสุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ รุ่น Super GENZ (หญิง) SEOHYEON BAEK, ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ และวิชญาดา แรมเมือง รุ่น Junior GENZ (ชาย) ณภัทร ไชยพานิช, รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ และนรวรรธน์ สินอนันต์วณิช รุ่น Junior GENZ (หญิง) สุธันยา โกมลเกษรักษ์, พิมพ์ญาดา นุชนาฎ และบุณยนุช ศุภกิจบุญชู ...ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และอัพเดทกิจกรรมต่างๆ ของ “เดอะ เจ็นซ์” ได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229